Brand: Türkei muss zu Rechtsstaatsprinzip zurückkehren

Berlin (ots) - Freispruch für Menschenrechtsverteidiger überfälligDer Prozess gegen elf Menschenrechtsverteidiger, darunter PeterSteudtner und Taner Kilic, wurde am heutigen Mittwoch fortgesetzt.Dazu erklärt der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Menschenrechte undhumanitäre Hilfe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Michael Brand:"Mit der Verlängerung der Ausreisesperre für denAmnesty-International-Ehrenvorsitzenden in der Türkei, Taner Kilic,setzt die türkische Regierung leider ihren Kurs fort, die Justiz alsInstrument zur Ausschaltung kritischer Stimmen zu missbrauchen.Stattdessen hätte sie im Prozess gegen die elfMenschenrechtsverteidiger die Chance nutzen sollen, eine Rückkehr zurRechtsstaatlichkeit einzuleiten.Der Einsatz für Menschenrechte darf nicht länger als kriminelleoder terroristische Handlung diffamiert werden. Taner Kilic hat nichtmehr getan, als seine Arbeit zu machen und seine Meinung zu sagen -das kann kein Unrecht sein.Die von der türkischen Staatsanwaltschaft in ihrer Anklageschriftvon Anfang Oktober 2017 gegen die Menschenrechtler erhobenen Vorwürfesind abwegig. Der Prozess zieht sich nun bereits über ein Jahr hin.Der nächste Verhandlungstermin ist für den 21. März des kommendenJahres vorgesehen. Nach rechtsstaatlichen Kriterien kann am Ende desVerfahrens einzig und allein ein Freispruch stehen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell