Brand: Schwerer Schlag gegen die Pressefreiheit in Myanmar

Berlin (ots) - Strafen für Reuters-Journalisten ungerechtfertigt -Verbrechen gegen Rohingya vor internationalem Gericht verhandelnZwei myanmarische Journalisten der Nachrichtenagentur Reuters sindam Montag zu sieben Jahren Haft wegen Landesverrates verurteiltworden. Dazu erklärt der menschenrechtspolitische Sprecher derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Michael Brand:"Die Verurteilung der beiden Reuters-Journalisten zu sieben JahrenHaft ist ein bitterer Schlag gegen die Pressefreiheit in Myanmar.Durch falsche Anschuldigungen und ungerechtfertigte Urteile soll dieWahrheit vertuscht werden. Der geplante Völkermord an den Rohingyasund die Verbrechen gegen die Menschlichkeit müssen dringend vor eineminternationalen Gericht verhandelt werden.Durch das drakonische Urteil gegen die beiden Journalisten sollein Exempel statuiert werden, um andere Journalisten einzuschüchtern.Das heutige Urteil reiht sich in besorgniserregende Kette derRepression ein. Das Wegsperren von Journalisten, weil sieregierungskritisch berichten, wird die massiven Kriegsverbrechennicht vertuschen können. Jeder, der hinschaut, weiß, wie massiv dieTruppen gegen die Minderheit der Rohingya seit langem vorgehen. DasUrteil sollte korrigiert und die beiden Journalisten umgehendfreigelassen werden.Erst die Aufarbeitung des Geschehens in Myanmar kann eine stabileGrundlage für die Rückkehr der rund 700.000 Rohingya in ihre Heimatsein, die sich bereits seit über einem Jahr in Flüchtlingslagern imbenachbarten Bangladesch aufhalten. Sie brachten sich dorthin inSicherheit vor Massakern, systematischer Vergewaltigung undBrandschatzungen. Tausende Todesopfer sind zu beklagen."Hintergrund:Die Recherche der beiden Reuters-Journalisten Wa Lone und Kyaw SoeOo haben dazu beigetragen, die Hinrichtung von zehn Männern derRohingya aufzudecken. Die Armeeführung musste die Tötungeneingestehen.Ein Gericht sprach beide Journalisten, die stets ihre Unschuldbeteuern, heute des Landesverrates schuldig.