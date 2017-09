Hamburg (ots) - Im Vorfeld der dmexco fordern dieWerbungtreibenden weitere Nachbesserungen bei den digitalenWerbeformen - vor allem mit Blick auf die Brand Safety. JoachimSchütz, Geschäftsführer der Organisation Werbungtreibende (OWM) inBerlin, macht deutlich, dass mangelhafte SicherheitsmaßnahmenKonsequenzen haben. "Wenn Unternehmen das Gefühl haben, dass es imdigitalen Bereich zu viele Unsicherheiten oder Betrügereien gibt,werden sie ihre Werbemaßnahmen dort einschränken", sagt der Chef desVerbandes im Interview mit der Zeitschrift 'MARKENARTIKEL - DasMagazin für Markenführung' und warnt: "Plattformbetreiber, Publisherund Vermarkter tragen die Verantwortung für ihre Angebote und müssensicherstellen, dass Markenwerbung in sicheren Umfeldern ausgespieltwird. Wir wünschen uns hier noch deutlich mehr Bewusstsein von demeinen oder anderen Marktpartner, denn es geht um nicht mehr oderweniger als die Zukunft der digitalen Werbung."Mit diesem Appell macht der OWM-Geschäftsführer eines deutlich:Für die Werbetreibenden ist es essentiell, dass die MarktpartnerThemen wie Brand Safety, Ad Fraud und Probleme bei der Viewabilitiyin den Griff bekommen. Denn für sie ist es wichtig, dass die Qualitätund Sicherheit der Umfelder gewährleistet sind. Schütz: "EinMarktsystem, das unsichere Werbeumfelder bietet, betrügerischeMachenschaften zulässt und in dem belastbare Wirkungsstandardsfehlen, ist für werbende Unternehmen nicht akzeptabel und stellt sichselbst in Frage."Die Unternehmen wollten dort werben, wo sichere Rahmenbedingungenfür ihre Marken vorhanden sind. Facebook, YouTube & Co. seienwichtige Partner für Werbungtreibende. "Aber eben nicht um jedenPreis", beton der OWM-Chef. "Die großen Plattformbetreiber nehmen dasThema aber inzwischen sehr ernst. YouTube und auch die anderen Playeroptimieren laufend die Technik, um kritische Inhalte herauszufilternund zu entfernen." Dies sei allerdings nicht immer leicht, zumBeispiel mit Blick auf Hasskommentare auf Facebook. "Wann muss derPlattformbetreiber einschreiten, wann handelt es sich noch um freieMeinungsäußerung, wann sind Grenzen überschritten, wann wird es zurZensur?", so Schütz. "Algorithmen können tatsächlich nicht allesleisten, eine Entscheidung durch Menschen ist oftmals nochnotwendig."Das vollständige Interview lesen Sie in MARKENARTIKEL 9/2017(www.markenartikel-magazin.de). MARKENARTIKEL ist das Fachmagazin fürMarkenführung, herausgegeben vom Markenverband e.V., Berlin. Eserscheint monatlich im New Business Verlag, Hamburg.Pressekontakt:markenartikel - Das Magazin für MarkenführungVanessa Göbel, Chefin vom DienstTelefon: +49 (40) 60 90 09-31goebel@markenartikel-magazin.deOriginal-Content von: markenartikel - Das Magazin f?r Markenf?hrung, übermittelt durch news aktuell