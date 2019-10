Brand: Sacharow-Preis an Ilham Tothi ist ein starkes Signal an Peking

Berlin (ots) - China muss Menschenrechte achten - Preisträgersofort freilassenDas Europäische Parlament verleiht dem zu lebenslanger Haft inChina verurteilten uigurischen Wissenschaftler Ilham Tothi denSacharow-Preis für geistige Freiheit. Dazu erklärt der Vorsitzendeder Arbeitsgruppe Menschenrechte und humanitäre Hilfe derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Michael Brand:"Mit der Wahl des Sacharow-Preisträgers sendet das EuropäischeParlament ein starkes Signal insbesondere an Chinas kommunistischeFührung. Die CDU/CSU-Fraktion unterstützt nachdrücklich die damitverknüpfte Forderung, den uigurischen Wissenschaftler Ilham Tothiumgehend aus der Haft zu entlassen.China bleibt aufgefordert, die Menschenrechte der religiösenMinderheiten - der uigurischen Muslime, der tibetischen Buddhistenoder der Christen - anzuerkennen und die unmenschlichen Repressionengegen sie endlich zu beenden.Ilham Tothi würdigen wir mit Blick auf seinen großen Einsatz fürdas gegenseitige Verständnis der Minderheit der Muslime und derMehrheit der Han-Chinesen. Der Wissenschaftler steht für die Kraftder Menschenrechte und Grundfreiheiten. Das Wegsperren von IlhamTothi ist kein Zeichen der Stärke, sondern der Angst Chinas vorFreiheitsrechten, die sich auf Dauer nicht unterdrücken lassen."Hintergrund:Andrej Sacharow, sowjetischer Atomphysiker und Dissident, erhielt1975 für sein Engagement für Menschenrechte den Friedensnobelpreis.Seit 1988 fördert das EP durch die Verleihung des Sacharow-Preisesfür geistige Freiheit die Menschenrechte. Es vergibt dieseAuszeichnung an Personen, die sich weltweit in besonderer Weise fürMenschenrechte, den Schutz von Minderheiten und die Achtung desVölkerrechts einsetzen.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell