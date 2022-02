Brand Pier ist Deutschlands erste klimapositive Kommunikationsagentur / Die Hamburger Agentur launcht 360°+ Nachhaltigkeitsstrategie und stellt zusätzlich alle Mitarbeiter klimapositiv

Hamburg (ots) -Brand Pier mit Sitz im Hamburger Hafen startet mit ambitionierter Nachhaltigkeitsstrategie und neuer Webseite in das neue Jahr. Nachdem Ende letzten Jahres die beiden zusätzlichen Geschäftsführer Carina und Ilja Grendel an Bord der Scholz & Friends Family Tochter gegangen sind, ist mit dem Re-Launch der Webseite www.brand-pier.com erstmalig die zukünftige Ausrichtung der Agentur zu erkennen. Brand Pier richtet ab sofort seinen Fokus darauf, als Agentur nachhaltig zu agieren. Als Kick-off für die auf zehn Jahre angelegte Sustainability Journey wurden alle Mitarbeiter Anfang 2022 wie auch das Unternehmen und die Schwesteragentur Sales Port sowie das Mutterunternehmen RessourcenReich klimaneutral gestellt. Hinzu wird monatlich pro Mitarbeiter jeweils ein Baum in deutschen Mischwäldern gepflanzt, sodass die durchschnittliche CO2 Emission für jeden Mitarbeiter überkompensiert wird und die Mitarbeiter somit klimapositiv sind und damit ist Brand Pier die erste klimapositive Agentur.360°+ ist die Bezeichnung für mehr Verantwortung, mehr innovative Lösungen und mehr Nachhaltigkeit.Als Basis diente die Analyse und Bilanz vorpandemischer CO2-Emissionen aus dem Jahr 2019 der drei Agenturen und daraus folgend die Kompensation durch nach höchstem Standard zertifizierte Klimaschutzprojekte."Nachhaltigkeit ist in ihrer Vielschichtigkeit seit langem Teil unseres täglichen Handelns. Sie bezieht sich nicht nur auf den Klimaschutz. Allerdings hat in unserer Wahrnehmung gerade unsere Branche hier noch Nachholbedarf. Wir dürfen nicht nur reden, sondern müssen machen. Zumal eine Umsetzung relativ einfach ist. Trotzdem wir erste Schritte mit Ökostrom, Papiervermeidung und dem Angebot neuer Mobilitätslösungen bereits gegangen sind, haben wir in einer kritischen Analyse bemerkt, dass wir noch mehr vermeiden und reduzieren können. Das werden wir verstärkt tun. Wir sind froh, dass wir mit dem innovativen Start-up Planted Green einen kompetenten Partner gewinnen konnten, der uns bei diesem Prozess begleitet und uns gleichzeitig ermöglicht, den noch bestehenden CO2-Ausstoß seriös zu kompensieren", so Henk Knaupe Gründer von Brand Pier.Aus einstimmiger Sicht der Geschäftsführer kann heutzutage wirtschaftliches Wachstum nur im Einklang mit Nachhaltigkeit entstehen. Brand Pier sieht sich in der Pflicht als Dienstleister und Arbeitgeber Ressourcen erhaltend zu agieren. Das bedeutet ebenso, dass auch innerhalb der angebotenen Services strategisch darauf geachtet wird, dass die Kommunikationsmaßnahmen, die die Agentur entwickelt, einen Nachhall erzeugen. Der Anspruch von Brand Pier ist es, nicht nur im Heute zu wirken, sondern auch das Morgen positiv zu bestimmen."Die Gesellschaft und der Markt sind im Wandel und wir möchten diesen dazu nutzen, eine klare Haltung einzunehmen, Potentiale zu identifizieren und auch unsere Kunden bei Sustainability Transformationsprozessen zu unterstützen. Nachhaltigkeit ist für uns nicht nur in der Dimension der Ökologie zu betrachten, sondern auch in Bezug auf eine ganzheitliche ESG Journey (Environmental Social Governance), die nicht nur als Modeerscheinung zu werten ist, sondern als klarer Auftrag an uns als Unternehmen und attraktiven Arbeitgeber", erklärt Carina Grendel.Brand Pier hat sich zum Ziel gesetzt bis zum Jahr 2030 NetZero zu erreichen. "Der Stand heute ist unsere Ausgangslage, um täglich besser zu werden und kontinuierlich unsere CO2-Emission zu reduzieren", erklärt Ilja Grendel. "Hierbei wollen wir proaktiv auch unsere Mitarbeiter einbinden, indem wir sie aktiv in den Verbesserungsprozess mit integrieren, Challenges in den Teams machen und uns gemeinsam in den kommenden Jahren immer wieder auf neue Ziele einigen."Im Zuge der strategischen Ausrichtung hat Brand Pier ebenso die Webseite www.brand-pier.com re-launcht. Im Auftritt zeigt sich die konsequente inhaltliche Integration der Ambition und der Verantwortung für nachhaltige Kommunikation, der sich die 360° Kommunikation stellt. 360°+ ist das Konzept, das sich mit den angebotenen Serviceleistungen als roter Faden auch auf der Webseite wiederfindet. Um dem Thema Nachhaltigkeit voll umfänglich Rechnung zu tragen, wurde auch die CI in den Farben angepasst. Selbstverständlich dokumentiert die Agentur ihren aktuellen Status der CO2-Emissionen, die Projekte zur Kompensation und sowie ihre Ambitionen transparent auf ihrer Website.Die Zeichen der Agentur stehen auf Veränderung und nachhaltigem Wachstum mit dem nötigen Respekt für die Umwelt und Gesellschaft.Über Brand PierDie Marketing & Public Relations Agentur Brand Pier wurde 2008 als Teil von RessourcenReich von Henk Knaupe gemeinsam mit Scholz & Friends gegründet und ist seither ein wichtiges Mitglied der Scholz & Friends Family für die Bereiche PR, Kommunikation und Marketing. Die Agentur ist mit insgesamt über 25 Mitarbeitern an den Standorten Hamburg und Hannover verortet und für Kunden wie z.B. Coca-Cola, VILSA-Brunnen, Dunkin' Donuts, Meßmer, VOI, Castrol und Wolf Garten in der DACH-Region tätig. Mit ihrer Schwesteragentur Sales Port, die mit einem Team von Experten für den Vertrieb von Marken und Produkten an allen relevanten Touchpoints vertreten ist und der Dachmarke RessourcenReich, zuständig für z.B. Market Research & Analysis, wird die gesamte Customer Journey für Kunden abgebildet.Über Scholz & Friends FamilyDie Scholz & Friends Family beschäftigt heute mehr als 900 Mitarbeiter an 5 Standorten in Hamburg, Berlin, Brüssel, Düsseldorf und Zürich. Die Scholz & Friends Group bietet unter anderem Dienstleistungen in den Bereichen Advertising, Content Marketing, Employer Branding, Performance Marketing, Social Media, Public Relations, Corporate Design, Corporate Responsibility, Retailmarketing und Filmproduktion an.Pressekontakt:Regina JesseSenior PR-ManagerTel. +49 40 80 8114 278regina.jesse@brand-pier.comBrand Pier GmbHZirkusweg 220359 HamburgOriginal-Content von: Brand Pier GmbH, übermittelt durch news aktuell