Brand Pier holt Ilja Grendel & Carina Grendel an Bord

Hamburg (ots) -Die Scholz & Friends Family Tochter Brand Pier beruft Ilja Grendel und Carina Grendel in die Geschäftsführung. Mit Wirkung zum 1. Dezember 2021 wurde der 52-jährige Ilja Grendel Geschäftsführer der Marketing & Public Relations Agentur Brand Pier. Zum 1. Januar 2022 folgt die 51-Jährige Carina Grendel ebenso als Geschäftsführerin in das Führungsteam um Henk Knaupe, Founding Partner der Agenturen Brand Pier, Sales Port und RessourcenReich.Ilja Grendel verantwortete die letzten fünf Jahre als Chief Marketing Officer die Bereiche Marketing & Kommunikation der Vertikom Group. Dies beinhaltete die gesamte interne und externe Kommunikation der Holding und der 12 einzelnen Agentur-Beteiligungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die Weiterentwicklung und Nachverfolgung der Einmarken-Strategie sowie die gesamte Umsetzung aller relevanten strategischen Marken-Prozesse und den Transformationsprozess zur Vertikom-Group. Des Weiteren war Ilja Grendel in Personalunion Geschäftsführer der Vertikom Tochter für Live Kommunikation VITAMIN E in Hamburg und verantwortlich für die Digital Agenturen der Vertikom Group in Deutschland und Österreich.Carina Grendel war bis Ende 2018 geschäftsführende Partnerin bei der Vertikom Tochter, Vertikom Influence, einer PR- und Kommunikationsagentur, die seit 2015 Teil der Vertikom Group war. Für Kunden aus der Fashionindustrie, Beauty- und Lifestyle hat sie integrierte PR- und Kommunikationsstrategien entwickelt. Hierbei hat sie schon früh die neuen Kommunikationskanäle und deren Potential erkannt und genutzt. Nach einem Gesellschafterwechsel hat sie die Agentur Ende 2018 verlassen, um ein touristisches Projekt in Italien zu entwickeln. Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland Anfang 2020 hat sie als freie Beraterin gearbeitet und hier unter anderem Brand Pier bei unterschiedlichen Pitchprozessen und der Entwicklung von Strategie-Konzepten unterstützt."Mit Ilja Grendel und Carina Grendel holen wir zwei sehr erfahrene Manager an Bord, die mit ihrer umfassenden fachlichen und weitreichenden Branchenexpertise sowohl im Bereich PR und Kommunikation als auch im Marketing aufwarten. Mit ihrer Erfahrung, ihren vielseitigen Kenntnissen und ihrem Netzwerk werden die beiden sich in die strategische Weiterentwicklung der Agentur maßgeblich einbringen und weitere Fokus-Branchen verantworten. Wir freuen uns, dass wir die beiden Experten als Geschäftsführer gewinnen konnten", sagt Henk Knaupe, Founding Partner bei Brand Pier.Frank-Michael Schmidt, CEO der Scholz & Friends Family: "Die Berufung von Carina Grendel und Ilja Grendel in die Geschäftsführung ist nicht nur eine Verstärkung für Brand Pier, sondern ein Gewinn für die gesamte Scholz & Friends Family. Entsprechend unserer Aufstellung als führender Multi-Spezialist für Marketing-, Sales- und Kommunikationslösungen addieren beide wichtige Kompetenzen zu unserem Leistungsportfolio. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Carina und Ilja und darauf, dass Brand Pier künftig eine noch stärkere Rolle im Konzert unserer Agenturen spielen wird."Über Brand PierDie Marketing & Public Relations Agentur Brand Pier wurde 2008 als Teil von RessourcenReich von Henk Knaupe gemeinsam mit Scholz & Friends gegründet und ist seither ein wichtiges Mitglied der Scholz & Friends Family für die Bereiche PR, Kommunikation und Marketing. Die Agentur ist mit insgesamt über 25 Mitarbeitern an den Standorten Hamburg und Hannover verortet und für Kunden wie z. B. Coca-Cola, VILSA-Brunnen, Dunkin' Donuts, Meßmer, VOI, Castrol und WOLF-Garten in der DACH-Region tätig. Mit ihrer Schwesteragentur Sales Port, die mit einem Team von Experten für den Vertrieb von Marken und Produkten an allen relevanten Touchpoints vertreten ist und der Dachmarke RessourcenReich, zuständig für z. B. Market Research & Analysis, wird die gesamte Customer Journey für Kunden abgebildet.Über Scholz & Friends FamilyDie Scholz & Friends Family beschäftigt heute mehr als 900 Mitarbeiter an 5 Standorten in Hamburg, Berlin, Brüssel, Düsseldorf und Zürich und bietet unter anderem Dienstleistungen in den Bereichen Advertising, Content Marketing, Employer Branding, Performance Marketing, Social Media, Public Relations, Corporate Design, Corporate Responsibility, Retailmarketing und Filmproduktion an.