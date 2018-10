Brand: Oleg Sentsov, ein Mann des Friedens und Gegner imperialen Säbelrasselns, endlich freilassen

Berlin (ots) - Sacharow-Preis an ukrainischen FilmemacherDas Europäische Parlament hat am heutigen Donnerstag verkündet,dass der ukrainische Filmemacher Oleg Sentsov mit dem diesjährigenSacharow-Preis für Meinungsfreiheit geehrt wird. Dazu erklärt dermenschenrechtspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,Michael Brand:"Mit Oleg Sentsov wird ein mutiger Mensch der Kultur geehrt. Erist ein Vertreter der Freiheit, ein Mann des Friedens und ein Gegnerdes imperialen Säbelrasselns. In einem Schauprozess ist an ihm einExempel statuiert worden und er wurde zum politischen GefangenenWladimir Putins.Sein Fall zeigt: Im Russland Putins kann man zum Verbrecherwerden, weil man seine Meinung sagt. Sentsov hat sich als Künstlermit dem friedlichen Mittel des freien Wortes gegen Aggression,Annexion und Repression gewehrt.Die heutige Auszeichnung ist daher auch ein Appell an denrussischen Präsidenten, Oleg Sentsov aus dem sibirischen Straflagerendlich freizulassen. Und öffentlicher Druck ist oft die letzteHoffnung für Inhaftierte. Die Auszeichnung des EuropäischenParlaments an Oleg Sentsov ist deshalb auch ein wichtiges Signal derUnterstützung für alle Menschrechtsverteidiger weltweit, die aufgrundihres Engagements verfolgt werden.In Russland hat sich die Lage der Menschenrechte dramatischverschlechtert. In einem Jahr wurden 30 Gesetze erlassen, umBürgerrechte einzuschränken. Die Zahl der politischen Gefangenen hatdeutlich zugenommen. Die Opposition ist erheblichen Repressionenausgesetzt. Eine freie Medienlandschaft existiert nicht. Über 70 NGOswerden als ausländische Agenten verfolgt. Auch der Krieg in derUkraine und die völkerrechtswidrige Annexion der Krim dürfen nichthingenommen werden, sie gefährden Frieden und Stabilität in Europa."Hintergrund:Mit dem Sacharow-Preis des Europäischen Parlaments, der seit 1988jährlich verliehen wird, werden Menschen ausgezeichnet, die sichweltweit in besonderer Weise für die Menschenrechte einsetzen.Michael Brand hat im Rahmen des Patenschaftsprogramms desDeutschen Bundestages "PsP" eine Patenschaft für Oleg Sentsovübernommen und setzt sich seit Jahren für den Filmemacher ein.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell