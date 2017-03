Brand: Machtdemonstration beenden und Deniz Yücel sofort freilassen

Berlin (ots) - "Welt"-Korrespondent weiter in UntersuchungshaftDas Amtsgericht Istanbul hat die Entlassung des"Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel aus der Untersuchungshaftabgelehnt. Dazu erklärt der Vorsitzende der ArbeitsgruppeMenschenrechte und humanitäre Hilfe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,Michael Brand:"Das Vorgehen der türkischen Behörden ist unverhältnismäßig. DieUnionsfraktion fordert die sofortige Freilassung von Deniz Yücel. Erhat sich selbst gestellt und hofft auf ein rechtsstaatlichesVerfahren. Die Einzelhaft und die Weigerung, ihn mit andereninhaftierten Journalisten zusammenzulegen, zeugt von überzogenerMachtdemonstration.Gerade deshalb bemühe ich mich weiterhin um eine Möglichkeit,Yücel im Gefängnis Silviri in Istanbul zu besuchen - der Antrag istin Ankara gestellt, die Antwort steht weiter aus.Die Vorwürfe der Terrorpropaganda und Aufwiegelung der Bevölkerungsind vorgeschoben. Die Terrordefinition der heutigen Türkei öffnetWillkür Tür und Tor. Deniz Yücel ist in Wahrheit eine politischeGeisel. Er wurde weggesperrt, nur weil er seine Arbeit gemacht hat.Hinter dem Vorgehen der türkischen Regierung steckt System. Presse-und Meinungsfreiheit gelten aber unabhängig davon, ob einem einebestimmte Berichterstattung oder eine bestimmte Meinung passen.Wir appellieren an die türkischen Behörden, Deniz Yücel einefaire, rechtsstaatliche Behandlung zu gewähren. Die von PräsidentErdogan und anderen Regierungsmitgliedern wiederholt vorgetragenenVorverurteilungen lassen daran sehr zweifeln. Eine HaftentlassungDeniz Yücels wäre ein notwendiges Zeichen, um die Beziehungenzwischen der Türkei und Deutschland zu entspannen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell