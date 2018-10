Brand an ICE gelöscht - ein Wagen komplett ausgebrannt

DIERDORF (dpa-AFX) - Der Brand eines ICE auf der Schnellstrecke zwischen Frankfurt und Köln ist gelöscht.



Ein Wagen des betroffenen Zuges sei komplett ausgebrannt und zerstört, teilte eine Sprecherin der Bundespolizei in Koblenz am Freitag mit. Das Feuer sei auch auf einen weiteren Wagen übergeschlagen. Die Brandursache war zunächst noch unklar.

Nach Angaben der Autobahnpolizei soll in Kürze auf der A3 auch in Richtung Frankfurt wieder einer von drei Fahrstreifen freigegeben werden. Weitere Details sollen bei einer Pressekonferenz um 11.30 Uhr in Dierdorf in Rheinland-Pfalz bekanntgegeben werden.