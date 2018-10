Brand: Friedensnobelpreis an Nadia Murad und Denis Mukwege sind Zeichen des Respekts

Berlin (ots) - Sexuelle Gewalt als systematisches Kriegsmittelächten - Täter zur Rechenschaft ziehenFür den Friedensnobelpreis sind am Freitag die Jesidin Nadia Muradund der Kongolese Denis Mukwege nominiert worden. Dazu erklärt derVorsitzende der Arbeitsgruppe Menschenrechte und humanitäre Hilfe derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Michael Brand:"Mit Nadia Murad und Denis Mukwege hat das Nobelkomitee in Oslo indiesem Jahr zwei mutige Menschen nominiert, die bei ihrem sowichtigen Anliegen in einer engen Verbindung zueinanderstehen. Eswürdigt den Einsatz beider zur Bekämpfung sexueller Gewalt als Waffein Kriegen und Konflikten.Nadia Murad, die heute in Deutschland lebt, istSonderbotschafterin der Vereinten Nationen für Opfer desMenschenhandels, war selbst Missbrauchsopfer und betroffen von deneklatanten Menschenrechtsverletzungen des sogenannten IslamischenStaates (IS). Sie setzt sich für die Aufarbeitung der Verbrechen unddie Strafverfolgung der IS-Schergen ein, die seit dem Sommer 2014tausende jesidische Frauen und Mädchen systematisch vergewaltigt,verschleppt und getötet haben.Nadia Murads Mut und ihre Kraft verdienen unseren höchsten Respektund unsere Unterstützung. Sie hat die Hölle erlebt und setzt sichheute für andere ein - dieser Einsatz einer starken Frau berührt. DieUN-Sonderbotschafterin war immer wieder Gast der CDU/CSU-Fraktion, umdie notwendige Unterstützung für die Jesiden nach dem Genozideinzufordern. Die Auszeichnung Nadia Murads mit demFriedensnobelpreis ist zugleich eine Aufforderung an dieStaatengemeinschaft, alles zu tun, um die noch heute über 3.000Frauen in IS-Gefangenschaft freizubekommen und die Täter vor eineminternationalen Gericht zur Verantwortung zu ziehen.Denis Mukwege operiert als Gynäkologe vergewaltigte Frauen imOstkongo und widmet sich als Arzt der Hilfe für Opfer sexuellerGewalt. Aufgrund seines Engagements wurde er im Kongo mit dem Todebedroht und kehrte trotz allem an den Ort zurück, wo er denvergewaltigten Frauen helfen kann. Ihm gilt gleichfalls unsere größteAnerkennung für seine unermüdliche ärztliche Arbeit und dafür, dasser unter Einsatz seines Lebens die Straflosigkeit vonMassenvergewaltigungen immer wieder anprangert.Die Auszeichnungen für Nadia Murad und Denis Mukwege sind einHilfeschrei und eine Aufforderung, nicht länger wegzuschauen.Vergewaltigung als Kriegswaffe muss wirksam bekämpft, die Tätermüssen endlich zur Rechenschaft gezogen werden."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell