Brand Finance Global 500: Mercedes-Benz ist wertvollste Marke Deutschlands / Edeka und Lidl mit dem größten Wachstum im Markenwert aller deutschen Marken

Finanztrends Video zu BMW St



mehr >

Hamburg (ots) -Mercedes-Benz ist die wertvollste deutsche Marke 2022. Das ergab der Report "Brand Finance Global 500 2022", in dem jährlich die 500 wertvollsten und stärksten Marken der Welt ermittelt werden. Mit Platz 15 führt Mercedes-Benz die Rangliste der wertvollsten deutschen Marken an, dicht gefolgt von Deutsche Telekom auf Platz 17 mit einem sagenhaften Wachstum von über 50 % seit 2020. Porsche ist die stärkste unter den deutschen Marken, die in den Global 500 gelistet sind. Doch auch der Einzelhandelssektor legt im zweiten Coronajahr kräftig zu: Edeka und Lidl verzeichnen das größte Wachstum im Markenwert aller deutschen Marken. Insgesamt konnten sich vier deutsche Marken erstmalig unter den 500 Besten empfehlen - darunter allein drei Einzelhandels- und Logistik-Marken. In puncto Markenwert nach Ländern überholt Deutschland damit Japan und landet auf Platz drei, hinter den USA und China. Den Report zum Download und weitere Informationen gibt es unter: https://brandirectory.com/globalMit einer Bewertung von 60,8 Milliarden US-Dollar ist Mercedes-Benz erneut die wertvollste Marke nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Porsche bleibt die stärkste deutsche Marke im Brand Finance Global 500 Ranking. Zusammen mit Volkswagen, BMW, und Audi sind Mercedes-Benz und Porsche erneut in der "Brand Finance Global 500". Jedoch liegen alle fünf Automarken unter dem Niveau vor der Pandemie.Die Deutsche Telekom ist in ihrem Markenwert um über 50 % gewachsen (seit 2020). Mit einer Bewertung von 60,2 Milliarden US-Dollar landet der Telekommunikationsriese knapp hinter Mercedes-Benz: auf Platz 17.Marken aus Einzelhandel und Logistik wachsen starkSieben der zehn am schnellsten wachsenden deutschen Marken im Brand Finance Global 500 Ranking kommen aus dem Einzelhandel und der Logistik. Das größte Wachstum gegenüber dem Vorjahr verzeichnen Edeka (63 %) und Lidl (59 %). Seit 2020 sind Delivery Hero und Zalando am stärksten gewachsen, nämlich um 303 % und 115 %. Ihr Markenwert hat sich in den vergangenen beiden Jahren also vervierfacht bzw. verdoppelt.Pressekontakt:Ulf-Brün DrechselCountry Client Service Director DACHBrand Finance GermanyTelefon 0049 171 690 6828u.drechsel@brandfinance.comwww.brandfinance.comOriginal-Content von: Brand Finance Germany, übermittelt durch news aktuell