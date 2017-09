Brand: Antisemitismus entschlossen entgegentreten

Berlin (ots) - Europäischer Tag der Jüdischen Kultur am 3.September 2017Am kommenden Sonntag findet in 30 europäischen Ländern derEuropäische Tag der Jüdischen Kultur statt. Dazu erklärt derVorsitzende der Arbeitsgruppe Menschenrechte und humanitäre Hilfe derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Michael Brand:"Antisemitismus darf in keiner Form geduldet werden.Menschenfeindliche Vorurteile gegen jüdische Mitmenschen haben keinenPlatz in unserem Land. Sie sind ein Angriff auf unseren bestehendenWertekonsens. Die Zunahme von antisemitische Hass-Reden undStereotypen darf nicht verharmlost werden.Antisemitische Vorurteile werden zunehmend viel offener geäußert,gerade solche, die sich auf den Staat Israel beziehen. Es darf unsnicht ruhen lassen, wenn in Studien und nach Befragungen festgestelltwird, dass vor dem Hintergrund der islamistischen Radikalisierungzugleich eine Zunahme des Antisemitismus festzustellen ist. Konflikteaus anderen Ländern dürfen nicht bei uns ausgetragen werden. Egal,woher die Radikalisierung kommt, wir müssen sie entschlossenbekämpfen. Wir erwarten von allen Menschen in Deutschland, ganzgleich welcher Herkunft, die Achtung unserer demokratischenGrundordnung.Antisemitismus treten wir mit aller Entschlossenheit entgegen. DieUnterstützung von Opfern braucht es ebenso wie verstärkteAufklärungs- und Bildungsarbeit.Experten warnen vor wachsendem Antisemitismus. Aktuelle Studienbelegen zunehmend antisemitische Erfahrungen jüdischer Mitmenschen.Besonders alarmiert sind wir aufgrund der Zunahme in Schulen. Wirdürfen keinesfalls tolerieren, dass bereits die Kleinsten in unsererGesellschaft mit falschen Feindbildern aufwachsen. GesellschaftlicherZusammenhalt und Handeln sind hier unabdingbar, um gegen aufkeimendenHass gegen jüdische Bürgerinnen und Bürger klar und deutlich einStopp-Schild zu setzen. Deutschland hat eine besondere Verantwortungfür die Sicherheit Israels und für die jüdische Gemeinschaft inunserem Land."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell