BrandTrust erweitert Partnerkreis durch langjährigen Senior Brand Consultant Colin Fernando (FOTO)

Nürnberg (ots) - Ab sofort ist Colin Fernando offiziell Partner derManagementberatung BrandTrust. Der Betriebswirt ist bereits seit 8 Jahren alsBerater im Bereich Markenstrategieentwicklung und -implementierung fürBrandTrust international tätig.Colin Fernando ist Mitbegründer und war langjähriger Teamleiter des BayreutherÖkonomiekongresses, der größten, von Studierenden organisiertenWirtschaftskonferenz in Europa. Nach Tätigkeit bei einem bayerischenAutomobilhersteller, schloss er sich 2012 dem BrandTrust Team an.Der Fußball-Fan mit DFB Trainerlizenz begleitet mittelständische Unternehmen undKonzerne bei der zukunftsfähigen Positionierung ihrer Marken - auch inBlickrichtung der Digitalisierung. Sportmarken, Tourismus und Destinationensowie B2B-Marken gehören zu seinen Fokusbranchen. Colin Fernando gibt seineMarkenstrategie-Expertise darüber hinaus als Dozent und Referent in Deutschlandund der Schweiz weiter."In der täglichen Arbeit mit Unternehmern, CMOs und Markenmanagern zu erleben,wie die Marke als Instrument zur Stabilität im Wandel und zur Zukunftssicherungerfolgreich eingesetzt werden kann, ist immer wieder faszinierend", beschreibtColin Fernando seinen Antrieb sich als Partner bei BrandTrust einzubringen - fürKunden und auch für die Entwicklung des eigenen Unternehmens."Ich freue mich sehr, dass wir mit Colin Fernando einen erfahrenenMarkenexperten mit hoher Motivationskraft in unserem Partnerteam begrüßendürfen", erklärt BrandTrust Gründer Klaus-Dieter Koch. "Auch als ersterVertreter der Generation Y in unserer Runde wird er neue Impulse setzen", soKoch weiter. Neben Klaus-Dieter Koch und Colin Fernando ist weiterhin JürgenGietl Mitglied des Partner Boards.Über BrandTrustBrandTrust ist die führende Managementberatung für wirksame Marken imdeutschsprachigen Raum. In 11 Competence Centern begleiten die Beraterteams diemarktführenden Kunden bei der Entwicklung und Umsetzung von regionalen undglobalen Markenstrategien mit dem Ziel, die Profitabilität und das Wachstumihrer Marken systematisch und zukunftsorientiert zu erhöhen. Viele der Kundensind Unternehmen aus Fortune 500, DAX 30, M-DAX, ATX und SMI in Deutschland,Österreich, der Schweiz und Norditalien. BrandTrust ist weltweit tätig undverfügt neben dem Sitz in Nürnberg und Wien über Repräsentanzen in Zürich undLjubljana. www.brand-trust.dePressekontakt:PR-Büro Heinhöfer, Lindengasse 3, 90419 NürnbergTel. +49 911/ 300 349-30info@pr-heinhoefer.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/110823/4540781OTS: Brand Trust Brand Strategy ConsultantsOriginal-Content von: Brand Trust Brand Strategy Consultants, übermittelt durch news aktuell