Branchenverband: Es gibt wirksamere Anreize als Quote für E-Autos

BERLIN (dpa-AFX) - Der Auto-Branchenverband VDA hat sich skeptisch über eine mögliche europaweite Quote für Elektroautos geäußert.



Für den Hochlauf der Elektromobilität gebe es "wirksamere und marktwirtschaftlich überzeugendere Anreize", teilte der VDA am Freitag in Berlin auf Anfrage mit. Dazu zählten eine ausgebaute Ladeinfrastruktur und Privilegien für die Elektromobilität, etwa Parken in Innenstädten. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hatte zuvor die Festlegung einer verbindlichen Quote für E-Autos gefordert./hoe/DP/tos