Branchenverbände stellen Ausbauzahlen 2021 zu Windrädern an Land vor

BERLIN (dpa-AFX) - Branchenverbände stellen am Donnerstag (11.00 Uhr) die Ausbauzahlen 2021 für Windkraftanlagen an Land in Deutschland vor. Erwartet wird, dass der Bundesverband Windenergie und VDMA Power Systems einen deutlichen Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr bekanntgeben - allerdings war 2020 das zweitschwächste Ausbaujahr seit Einführung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes im Jahr 2000.

Mehr Windkraftanlagen spielen eine Schlüsselrolle beim schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien, den die Ampel-Koalition anstrebt. Als Hemmnisse gelten aber zu wenig ausgewiesene Flächen, lange Planungs- und Genehmigungsverfahren, Regelungen zum Abstand von Windkraftanlagen zu Wohnhäusern sowie Proteste vor Ort./hoe/DP/ngu