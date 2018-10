Branchenumsatz legt im 1. Halbjahr 2018 um 4,2 Prozent zu / Risiken werden die gute konjunkturelle Lage aber eintrüben (FOTO)

Wiesbaden (ots) -Die hessische Chemie- und Pharmaindustrie geht nach einem belebten1. Halbjahr von einer weiterhin positiven Geschäftsentwicklung für2018 aus. Während für das aktuelle Jahr eine zufriedenstellendeBilanz zu erwarten ist, haben sich die Risiken mit Blick auf 2019hingegen erhöht. Der Vorstandsvorsitzende des ArbeitgeberverbandesHessenChemie, Prof. Dr. Heinz-Walter Große (B. Braun Melsungen AG),stellte im Rahmen der Herbstpressekonferenz der Chemieverbände Hessenaktuelle Branchenzahlen vor.Insgesamt konnte die chemisch-pharmazeutische Industrie in Hessenin der ersten Jahreshälfte 2018 laut amtlicher Statistik knapp 13,6Milliarden Euro umsetzen. Dies bedeutet eine Umsatzsteigerung von 4,2Prozent, die im Wesentlichen auf eine Ausweitung der Produktionzurückzuführen ist. Das Inlandsgeschäft stieg auf 4,4 Milliarden Euround das Auslandsgeschäft auf 9,2 Milliarden Euro. Die positiveEntwicklung schlägt sich auch bei den Beschäftigtenzahlen nieder. Im1. Halbjahr 2018 waren durchschnittlich 58.438 Menschen in derBranche tätig. Das sind 1,9 Prozent mehr als im Jahr zuvor.Der Gesamtumsatz der klassischen Chemieindustrie lag im 1.Halbjahr bei 7,6 Milliarden Euro. Das Plus von 3,7 Prozent wurdeausschließlich auf den Auslandsmärkten erzielt, wogegen dasInlandsgeschäft mit knapp 2,1 Milliarden Euro unverändert blieb.Im Vergleich dazu stieg der Umsatz in der Pharmabranche um 4,9Prozent auf 6 Milliarden Euro. Grund für die positive Entwicklung im1. Halbjahr war ein Umsatzsprung im Inlandsgeschäft. DerAuslandsumsatz hingegen sank aufgrund negativer Währungseffekteleicht auf 3,7 Milliarden Euro.Die Unternehmen der chemisch-pharmazeutischen Industrie blickenlaut einer Verbandsumfrage zuversichtlich auf den weiteren Verlaufdes Geschäftsjahres. So rechnen 47 Prozent der Unternehmen für 2018mit einer Steigerung ihrer Produktion und 51 Prozent mit einemUmsatzwachstum. Die Erwartungen bezüglich der Ertragslage sind wegenWährungseffekten und gestiegener Rohstoffkosten deutlich verhaltener.Ausblick für 2019 zurückhaltender"Insgesamt gehen wir derzeit von einer weiter positivenEntwicklung und einem Umsatzzuwachs von 4,0 Prozent für 2018 aus,auch wenn sich die Dynamik im 2. Halbjahr abschwächen wird", betonteGroße. Der Ausblick auf 2019 sei nicht so optimistisch, da sich derHandelskonflikt zwischen den USA und China negativ auf dieWeltkonjunktur auswirke. Ebenso müsse abgewartet werden, wie dieBREXIT-Verhandlungen ausgehen werden.Industriestandort stärkenHessenChemie-Hauptgeschäftsführer Dirk Meyer forderte mit Blickauf die hessische Landtagswahl am 28. Oktober, dass sich dieLandespolitik auch in Zukunft für die Stärken des IndustriestandortsHessen einsetzen und auf gute Rahmenbedingungen achten müsse. Auf dieAgenda gehörten Investitionen in den Straßen- und Wohnungsbau, denflächendeckenden Ausbau der Breitbandnetze sowie die Schulen. Zudemforderte er die Wählerinnen und Wähler auf, "ihr Wahlrecht zu nutzen,um damit zu einer hohen Wahlbeteiligung und zu stabilen Mehrheitenbeizutragen".Pressekontakt:Arbeitgeberverband Chemie undverwandte Industrien für das Land Hessen e.V. (HessenChemie)Jürgen FunkGeschäftsführer Verbandskommunikation und PressesprecherMurnaustraße 1265189 WiesbadenTel: 0611 7106-49Mobil: 0162 2710649Fax: 0611 7106-66E-Mail: funk@hessenchemie.deOriginal-Content von: Arbeitgeberverband HessenChemie, übermittelt durch news aktuell