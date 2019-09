Branchenumfrage E-Zigarettenmarkt 2019 - Kontinuierliches Wachstum trotz Wettbewerbsnachteilen

Berlin (ots) -Der E-Zigarettenmarkt in Deutschland wächst kontinuierlich aufeinem hohen Niveau. Für 2019 wird der Gesamtumsatz auf 570 MillionenEuro geschätzt, ein Zuwachs um knapp 25 Prozent gegenüber 2018. Dasist ein Ergebnis der Branchenumfrage, die das Bündnis für TabakfreienGenuss durchgeführt hat. [1] Doch die Branche leidet auch unterRegulierungsmaßnahmen wie der Sechsmonatsfrist. Als direkte Folgedieser Regelung belasten Direktimporte die geschäftliche Entwicklungdes Handels.Im kommenden Jahr wird das Wachstum anhalten. Die mehr als 100befragten Händler und Hersteller gehen davon aus, dass derGesamtumsatz im deutschen E-Zigarettenmarkt auf 680 Millionen Euroansteigen wird, ein Plus von etwa 20 Prozent gegenüber dem laufendenJahr. Die Gründe für das starke Wachstum: Immer mehr Raucher inDeutschland nehmen die E-Zigarette als bessere Alternative zurTabakzigarette wahr und steigen um. Außerdem hat sich die Zahl derFachgeschäfte in Deutschland in den letzten Jahren deutlich erhöht.Damit verbunden ist eine gewachsene Beratungskompetenz im Sinne derVerbraucher.Trend geht zu stationärem Handel38 Prozent der Händler in Deutschland bieten ihre Produkteausschließlich über den stationären Handel an. Knapp die Hälftevertreibt sowohl stationär als auch online (47 Prozent), wobei zweiDrittel des Umsatzes im stationären Geschäft erzielt werden. Nurjeder sechste Anbieter (15 Prozent) verkauft E-Zigaretten und Liquidsausschließlich online. Die Vertriebssituation in Deutschland hat sichdamit deutlich verändert. Vor wenigen Jahren war der Online-Handelnoch der stärkste Vertriebskanal. "Die weiter gestiegene Anzahl derstationären Fachhändler hat vor allem zwei Vorteile: Zum einen wirddas Produkt somit für eine immer größere Zielgruppe verfügbar. Zumanderen folgt daraus eine breite Verbesserung der kundenorientiertenBeratungskompetenz mit Service und Beratung vor Ort", sagt DustinDahlmann, Vorsitzender des BfTG.Direktimporte und Sechsmonatsfrist belasten die BrancheTrotz des kontinuierlichen Marktwachstums leidet die Branche unternegativen Entwicklungen der Regulierung in Deutschland. Beispiel:Sechsmonatsfrist. Hersteller und Importeure müssen ihre Produktesechs Monate vor dem Verkauf registrieren. Neue Produkte kommen alsomit einer erheblichen Verzögerung in den Handel. Das Problem:Verbraucher können in dieser Zeit die neuen Geräte über Direktimporteaus Drittstaaten beziehen. Dies hat erhebliche Auswirkungen auf denE-Zigaretten-Handel in Deutschland. 89 Prozent der Händler sindbetroffen und berichten von wirtschaftlichen Nachteilen durchDirektimporte. 38 Prozent bewerten die Sechsmonatsfrist als schlechtund sogar 57 Prozent als sehr schlecht für ihr Geschäft (insgesamt 95Prozent)."Hier besteht dringender Handlungsbedarf für den Gesetzgeber inDeutschland, zumal die Regelung zur Registrierung in Frankreich undGroßbritannien deutlich entspannter abläuft, wo die Produkte unterAuflagen direkt nach der Registrierung verkauft werden können. Dasist ein klarer Wettbewerbsnachteil für den deutschen Handel", soDustin Dahlmann.Zusätzlich müssten weitere gravierende Einschränkungen durchÜberregulierung verhindert werden.Dustin Dahlmann, Vorsitzender BfTG"Insgesamt sehen wir ein großes Potential für denE-Zigarettenmarkt. Voraussetzung dafür ist eine faire Regulierung,sowohl in Deutschland als auch in der EU. Wir setzen uns für eineTrennung von Tabakprodukten und E-Zigaretten in der EuropäischenGesetzgebung ein. Dazu hat das BfTG gemeinsam mit anderen Verbändenund Unternehmen in Europa den europäischen Verband IEVA [2] und dieInitiative Vaping is NOT Tobacco [3] ins Leben gerufen. E-Zigarettensind eine viel weniger schädliche Alternative zu Tabakzigaretten undes macht keinen Sinn, beide Produktkategorien gemeinsam zuregulieren."Quellen:[1] Branchenumfrage BfTG Juli 2019[2] Independent European Vape Alliance https://www.eurovape.eu/[3] Initiative Vaping is Not Tobaccohttps://vapingisnottobacco.eu/de/Pressekontakt:Bündnis für Tabakfreien Genuss e.V.Vorsitzender: Dustin DahlmannPressesprecher: Philip DrögemüllerTelefon: +49 (0) 30 209 240 80E-Mail: presse@bftg.orgWeb: www.tabakfreiergenuss.orgOriginal-Content von: Bündnis für Tabakfreien Genuss (BfTG) e.V., übermittelt durch news aktuell