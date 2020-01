Branchenschwergewicht mit 14 Mrd. Euro Umsatz tritt Netzwerk Clean Intralogistics Net (CIN) bei / Intralogistik: Brennstoffzelle spielt im neuen Jahrzehnt Schlüsselrolle bei nachhaltiger Mobilität

Berlin (ots) - Die deutsche Brennstoffzellenbranche startet gestärkt ins neueJahr. Das Branchennetzwerk Clean Intralogistics Net (CIN), das dieBrennstoffzellentechnik speziell in der Intralogistik vorantreiben möchte,erhält mit der Schaeffler Gruppe einen prominenten Neuzugang. Der Automobil- undIndustriezulieferer hat weltweit zirka 89.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete imvergangenen Jahr einen Umsatz von rund 14,2 Mrd. Euro. Damit organisieren sichim vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur gefördertenInnovationscluster CIN mittlerweile 14 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz vonrund 500 Mrd. Euro und 1 Mio. Mitarbeitern."Industrieclustern wie dem CIN kommt im globalen Wettbewerb eine enormeBedeutung zu - für die Branche und für Deutschland als Standort. Im BereichMobilität werden die Karten derzeit neu gemischt. Das Feld der Intralogistikkann dabei für viele Fragen der künftigen Mobilität schon heute die Blaupauseliefern", erklärt Wolfgang Axthammer, Geschäftsführer der NOW GmbH und Initiatordes CIN. Ziel des Netzwerkes ist die Markteinführung und -durchdringung vonFlurförderzeugen und Flughafenvorfeld-Schleppern mit Brennstoffzellen sowie derdazugehörigen Wasserstoff-Infrastruktur. Entscheidend dafür bleiben einständiger Erfahrungsaustausch der Partner im Netzwerk sowie gemeinsame Aktionen,wie die Veranstaltung von regelmäßigen Anwender-Symposien. Denn: Obwohl inNordamerika bereits wesentlich mehr Warenhäuser, Lagerhallen undProduktionsstätten mit brennstoffzellenbetriebenen Flurförderzeugenbewirtschaftet werden als in Europa, spielt Deutschland technologisch noch inder ersten Liga mit.Axthammer: "Mit dem Zugang von Schaeffler und dem vorhandenen Know-how derCIN-Partner in den Bereichen Brennstoffzellen-Systeme, -Komponenten,Wasserstoff-Infrastruktur und Flurförderzeuge können wir das Thema entlang dergesamten Wertschöpfungskette ganz entscheidend voranbringen."Der globale Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler ist seit Januar 2020Steering-Member des global agierenden Hydrogen Council. Die Initiative bestehtaus 81 führenden Unternehmen aus den Bereichen Energie, Verkehr sowie Industrieund hat das Ziel, die Wasserstofftechnologie weiter in RichtungIndustrialisierung voranzutreiben. Zudem ist Schaeffler Mitbegründer des"Wasserstoffbündnis Bayern". Das erst im Herbst 2019 zusammen mit dembayerischen Ministerpräsident Markus Söder gegründete Bündnis will Klimaschutz,Energie, Mobilität und technologische Innovation regional vereinen - um dasPotential der Wasserstofftechnologie als Energieträger der Zukunft besser zunutzen."Alternative Energieträger wie grüner Wasserstoff, der nicht nur emissionsfrei,sondern auch ein wesentlicher Baustein zur Defossilisierung andererIndustriesektoren ist, werden in einem zukünftigen nachhaltigen Energiesystemeine wichtige Rolle spielen", erklärt Stefan Gossens, ProgrammleiterEnergiespeicher und Wandler im Innovationsbereich von Schaeffler. DasUnternehmen entwickelt unter anderem sogenannte metallische Bipolarplatten mitdem Ziel der industriellen Großserienfertigung und damit Schlüsselkomponentenfür Brennstoffzellen-Stacks. Mit 77 Produktionswerken ist Schaeffler zudempotentieller Anwender von Brennstoffzellen-betriebenen Flurförderzeugen.Der Brennstoffzelle räumen die Experten großes Potenzial ein."Batterieelektrische Mobilität wird bei der Emissionsreduktion undDe-Karbonisierung eine wichtige Rolle spielen, jedoch nicht alle Bereiche derMobilität abdecken können. Hier bietet Wasserstoff in Verbindung mit derBrennstoffzelle eine hervorragende Alternative, die weit über die Anwendungen imAutomobil hinausgehen. Als Automobil- und Industriezulieferer betrachten wiralle Anwendungen, von Schwerlastlösungen im Transportsektor über Bahn-, Schiffs-oder Aerospace-Anwendungen und eben bis hin zu Lösungen in der Intralogistik.Zehntausende Wasserstoff-Gabelstapler und andere Flurförderzeuge demonstrierenschon heute täglich, dass der Einsatz von Wasserstoff und Brennstoffzellen ingroßem Maßstab machbar und sinnvoll ist. Das leistet einen Beitrag zurnachhaltigen Produktion und ist natürlich auch aus der Perspektive einesAnbieters von Wasserstoff-Technologie interessant.", erläutert Gossens.Die Technologie bringt viele Vorteile mit sich. Durch Flurförderzeuge mitBrennstoffzellentechnik lassen sich wesentliche CO2-Einsparungen in der Logistikerzielen. "Durch kurze Ladezyklen, hohe Sicherheit und Unempfindlichkeit kannvor allem die Produktivität erhöht sowie Lagerfläche und Ladezeit verringertwerden", sagt Axthammer.Über Clean Intralogistics Net (CIN)Clean Intralogistics Net wurde 2016 von 8 Unternehmern gegründet, um den Einsatzder Brennstoffzellentechnologie nachhaltig zu forcieren. Initiator des Netzwerksist die NOW GmbH Nationale Organisation Wasserstoff- undBrennstoffzellentechnologie. Im CIN sind heute 14 Partner, am Weltmarktoperierende Konzerne, organisiert. 