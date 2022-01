Branchenschätzung: Gasverbrauch 2021 so hoch wie seit Jahren nicht

BERLIN (dpa-AFX) - Haushalte und Unternehmen in Deutschland haben nach einer Branchenschätzung im vergangenen Jahr so viel Erdgas verbraucht wie lange nicht. Mit 1003 Milliarden Kilowattstunden sei es so viel gewesen wie zuletzt 2006, teilte der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft am Donnerstag in Berlin mit. Verglichen mit 2020 gab es einen Anstieg um knapp vier Prozent. Der Verband führte das auf kühle Temperaturen bis in den Mai hinein und auf die Erholung der Wirtschaft zurück.

Konjunkturelle Aufholprozesse trugen demnach auch dazu bei, dass mehr Strom verbraucht wurde. Die Branche geht von einem Plus von drei Prozent auf einen Bruttoinlandsverbrauch von 562 Milliarden Kilowattstunden aus. Auch in Privathaushalten stieg der Verbrauch. Einen Grund sieht der Verband darin, dass in der Pandemie viele zu Hause arbeiteten./bf/DP/eas