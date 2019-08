Branchenkompass Insurance 2019: Versicherer und Makler meiden Insurtechs

Hamburg (ots) - 60 Prozent der Entscheider von Versicherern undMaklern in Deutschland sehen keinen großen strategischen Nutzendarin, mit Insurtechs zusammenzuarbeiten. Anders als bei Bankenhalten sich Kooperationen und Beteiligungen in Grenzen. Ein Grund:Deutlich weniger Versicherer betrachten digitale Versicherer undVermittler als ernste Bedrohung für das eigene Geschäft. Die meistensetzen auf eigene Digitalisierungsmaßnahmen. Das ergibt die Studie"Branchenkompass Insurance 2019" von Sopra Steria Consulting.Die weltweiten Investitionen in Insurtechs steigen signifikant.Viele deutsche Start-ups erhalten die zweite oder dritte Finanzierung- ein Indiz dafür, dass die Geschäftsmodelle gereift sind und sichnun skalieren lassen. Viele Versicherer und Makler bleiben dennochgelassen und auf Abstand. Jeder fünfte Versicherungsentscheider siehtden Wettbewerb mit Insurtechs als sehr große Herausforderung an.Themen wie Datenschutz, die Digitalisierung der eigenenGeschäftsprozesse, dauerhaft niedrige Zinsen und die vielenRegulierungen stehen deutlich weiter oben auf der Agenda derVorstände. Dazu kommt, dass die Versicherer selbst digitalnachziehen, beispielsweise indem sie IT-Systeme in Cloud-Lösungenüberführen, eigene Apps entwickeln und in Online-Kundenportaleinvestieren. Versicherer Ergo beispielsweise hatte im Mai 2017 dieIT-Gesellschaft Ergo Digital IT gegründet. Ziel ist, sich gegenüberneuen Wettbewerbern aus eigener Kraft zu behaupten.Das zeigt: Die Branche nimmt das digitale Heft mittlerweile selbstin die Hand. Nur acht Prozent der befragten Versicherer und Maklerhaben externe Insurtech-Lösungen bei sich integriert, 28 Prozenthaben es vor. Andere Unternehmen sind stark mit sich selbstbeschäftigt und nicht ausreichend auf Partnerschaften vorbereitet."Es gibt noch einige Versicherer, die bei ihren internen Hausaufgabenderart hinterherhinken, dass sie gar nicht mit Insurtechs kooperierenkönnen. Es fehlen schlicht die technischen, organisatorischen undkulturellen Voraussetzungen", sagt Christian Diemaier, Leiter desGeschäftsbereichs Insurance von Sopra Steria Consulting. Zudem haltensich die Kundenzahlen jedes Insurtechs für sich genommen noch so weitin Grenzen, dass sie derzeit von den Traditionsunternehmen nicht alsGefahr wahrgenommen werden und nur punktuell als mögliche Partneroder Übernahmekandidaten in Betracht kommen.Die Makler und Vermittler halten sich mit Kooperationen ebenfallszurück. 24 Prozent streben eine Insurtech-Kooperation an. Über Maklerläuft ein Großteil des Geschäfts, und sie bevorzugen derzeit lieberdie Geschäftsbeziehungen, die sie über Jahre hinweg aufgebaut haben."Makler wissen, was sie an der Zusammenarbeit mit den bewährtenPartnern haben. Sie werden nicht sofort auf das nächstbeste Pferdsetzen", so Christian Diemaier von Sopra Steria Consulting.Insurtechs unter BeobachtungDennoch beobachten Versicherer und Makler die Insurtech-Szenegenau. Die Branche nimmt wahr, dass die Zahl der Herausforderersteigt. Die reinen Online-Vertragsverwaltungsportale wie Knip undClark entwickeln sich zu digitalen Maklern. Echte Vollversicherer mitBaFin-Lizenz formieren sich, beispielsweise Neodigital und Mailo -zuletzt ist US-Versicherer Lemonade in Deutschland gestartet. Zudembesetzen Insurtechs Produktnischen, beispielsweise Getsurance miteiner Krebsversicherung sowie One Insurance oder Adam Riese mitOn-demand-Versicherungen mit geringen Laufzeiten und kurzenKündigungsfristen.Konzerne sind Insurtech-affinerFür die Versicherungskonzerne wie Allianz, Baloise, Zurich, Ergound Münchener Rück trifft die Zurückhaltung bei der Zusammenarbeitmit Insurtechs nicht zu. Die großen Player beteiligen sich seitgeraumer Zeit strategisch an Insurtechs und gründen eigene Start-ups.Im Juli hatte beispielsweise die Zurich-Versicherung die Übernahmedes Insurtechs Dentolo verkündet, um sich einen leichteren Einstiegin das Zahnzusatzgeschäft zu verschaffen.Viele digitale Assekuranz-Neulinge suchen ihrerseits die Nähe derVersicherer. Für sie ist der Zugang zu den Kunden der Versicherer undVermittler entscheidend, da sie allein durch Marketing nicht genügendKunden gewinnen können. Verbrauchern sind die vielen kleinenVersicherungsneulinge unbekannt. Das stellte das Rostocker Start-upHepster mit einer eigenen Umfrage fest.Angst vor AbhängigkeitAmbivalent ist für viele Versicherer zudem das Verhältnis zuVergleichsplattformen und Nischenplattformen aus der Branche. Hierbefürchten oder erleben Versicherungsunternehmen bereits, dass ihnender Draht zu ihren Kunden abhandenkommt und sie zu reinen Lieferantendegradiert werden. 74 Prozent der Finanzdienstleister sorgen sich umihre Unabhängigkeit. 83 Prozent sehen Nischenplattformen alsHauptbedrohung, 44 Prozent Vergleichsplattformen wie Verivox undCheck24, so die Studie "Potenzialanalyse Digitale Plattformen" vonSopra Steria Consulting.Über die Studien:Die Ergebnisse der Studie "Branchenkompass Insurance 2019" wurdenin zwei Schritten erhoben. Sopra Steria Consulting und dasF.A.Z.-Institut haben Versicherungsführungskräfte in einem Think Tankzusammengebracht und mit ihnen über die Themen diskutiert, die dieBranche bewegen. Kundenzentrierung, Vertrieb und Angebotsmanagementmithilfe Künstlicher Intelligenz sowie Cloud-Computing standen imFokus. Im März und April 2019 wurden darüber hinaus 100Führungskräfte aus Versicherungen zu den Branchentrends,Herausforderungen und Strategien befragt. Die Online-Befragung wurdemit Führungskräften von Versicherern unterschiedlicher Sparten undGröße durchgeführt. http://bit.ly/Studie_BKInsurance2019Die "Potenzialanalyse Digitale Plattformen" von Sopra SteriaConsulting und dem F.A.Z.-Institut basiert auf einer Online-Befragungin den Bereichen Banken, Versicherungen, Energie- undWasserversorgung, Telekommunikation und Medien, öffentlicheVerwaltung, Automotive sowie sonstiges verarbeitendes Gewerbe. ImApril und Mai 2019 wurden 355 Entscheider, Manager und Fachkräftebefragt, ob und wie ihr Unternehmen auf digitalen Plattformenvertreten ist, welche Chancen die Plattformökonomie bietet und welcheRisiken bestehen. http://bit.ly/Studie_Digitale_PlattformenLinksInfografik: http://bit.ly/Infografik_BKInsurance2019Interview: http://bit.ly/Nachgefragt_BK_InsuranceÜber Sopra Steria Consulting (www.soprasteria.de)Sopra Steria Consulting zählt heute zu den Top BusinessTransformation Partnern in Deutschland. Als ein führendereuropäischer Anbieter für digitale Transformation bietet Sopra Steriaeines der umfassendsten Angebotsportfolios für End-to-End-Services amMarkt: Beratung, Systemintegration, Softwareentwicklung,Infrastrukturmanagement und Business Process Services.Unternehmen und Behörden vertrauen auf die Expertise von SopraSteria, komplexe Transformationsvorhaben, die geschäftskritischeHerausforderungen adressieren, erfolgreich umzusetzen. ImZusammenspiel von Qualität, Leistung, Mehrwert und Innovationbefähigt Sopra Steria seine Kunden, Informationstechnologien optimalzu nutzen. Mit mehr als 44.000 Mitarbeitern in 25 Ländern erzielteSopra Steria 2018 einen Umsatz in Höhe von 4,1 Mrd. Euro.Die Sopra Steria Group (SOP) ist notiert an der NYSE EuronextParis (Compartment A) - ISIN: FR0000050809.Weitere Informationen finden sich unterwww.soprasteria.de/newsroomPressekontakt:Sopra Steria Consulting:Nils RitterTel.: +49 (0) 40 22703-8801E-Mail: nils.ritter@soprasteria.comFaktor 3:Eva KleinTel.: +49 (0) 40 679446-6174E-Mail: e.klein@faktor3.deOriginal-Content von: Sopra Steria SE, übermittelt durch news aktuell