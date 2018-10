Brancheninnovationen von NetSuite helfen europäischen Unternehmen bei der Wachstumsbeschleunigung

Neue branchenspezifische Cloud-Lösungen und finanzielleManagementfähigkeiten helfen europäischen Unternehmen dabei, dieUnternehmenseffizienz zu erhöhen und eine schnellere Wertschöpfung zuerreichenLondon (ots/PRNewswire) - SuiteConnect -- Oracle NetSuite gabheute eine Reihe von neuen Innovationen bekannt, die Organisationenin Europa helfen sollen, ihr Wachstum voranzutreiben, Kosten zureduzieren und die Vorteile von Cloud Computing rasch und einfach zuerreichen. Die neusten Innovationen innerhalb der NetSuite-Plattformumfassen neue Suite-Success-Cloud-Lösungen für vertikaleIndustriebereiche sowie finanzielle Managementfähigkeiten, die dazukonzipiert wurden, um Organisationen in Europa dabei zu helfen, dieUnternehmenseffizienz zu erhöhen, dem Wandel anzupassen und eineschnellere Wertschöpfung zu erreichen. Über 3.500 Organisationen undTochtergesellschaften in der EMEA-Region von 15.000 globalenUnternehmen verwenden bereits NetSuite.Wachstum für ein Unternehmen zu generieren, ist im heutigen Umfeldeine größere Herausforderung als je zuvor. Denn es erfolgenzahlreiche Veränderungen auf so vielen Ebenen - neue Technologien,disruptive Geschäftsmodelle, unvorhergesehene Konkurrenz, raschwandelndes Konsumenten- und Kundenverhalten sowie neue Regeln undVorschriften in den Bereichen Datenschutz und digitale Unternehmen.Die neusten Innovationen von NetSuite helfen Unternehmensführern inEuropa, die Veränderungen zu meistern, indem branchenführendeMethoden bereitgestellt werden, die auf Tausenden von erfolgreichenERP-Implementierungen sowie einem umfassenden Verständnis vonUnternehmen aus allen Sektoren und den vielenFinanzmanagementherausforderungen basieren, mit denen diesekonfrontiert sind."Wir engagieren uns dafür, unseren Kunden auf der ganzen Weltdabei zu helfen, zu wachsen, zu skalieren und auf Veränderungen zureagieren", sagte Jim McGeever, EVP, Oracle NetSuite. "Mit derEinführung neuer branchenspezifischer Cloud-Lösungen und finanziellerManagementfähigkeiten für Länder in ganz Europa sind wir in der Lage,unseren Kunden dabei zu helfen, die Wachstumshindernisse in ihremjeweiligen Land zu beseitigen und sich darauf zu konzentrieren, ihrUnternehmen voranzutreiben."SuiteSuccess, eine einheitliche und vorkonfigurierteBranchen-Cloud-Lösung, ist auf branchenführenden Methoden aufgebaut,welche umfassende Domain-Kenntnisse mit vorgefertigten KPIs undDashboards kombinieren. Die neusten internationalen Ausgabenumfassen:- Herstellung: Für Kunden in Großbritannien und Irland bietetSuiteSuccess for Manufacturing Herstellern einen strukturierten,agilen Pfad zur Cloud, damit diese Funktionen und Module rasch undeinfach hinzufügen können, wenn ihr Unternehmen wächst. Dadurcherhalten britische und irische Hersteller eine einzigeEchtzeit-Ansicht über die Kunden, Aufträge, Waren und Bestände,damit diese Schwächen in der Lieferkette identifizieren undbeseitigen können.- Financials First: Für Kunden in Finnland, Frankreich, Deutschland,den Niederlanden und Schweden automatisiert Financials FirstFinanzprozesse, beschleunigt den Monatsabschluss, verbessert dieBerichterstattung und bietet Echtzeit-Sichtbarkeit in dentatsächlichen Finanzstatus der Organisation. Financial Firstbeinhaltet vordefinierte Rollen, KPIs, Dashboards und Workflows fürFinanzabteilungen.- Starter: Für Kunden in Dänemark und Norwegen hilft SuiteSuccessStarter kleinen und rasch wachsenden Unternehmen dabei, sämtlicheAspekte ihres Unternehmens innerhalb eines einzigen Systems zusteuern. SuiteSuccess Starter hilft Kunden mit vorkonfiguriertenKPIs, Workflows, Reminder, Berichten und wertorientiertenDashboards für tägliche und strategische Bedürfnisse für alleentscheidenden Rollen innerhalb eines Unternehmens, ab dem erstenTag aufgestellt und betriebsbereit zu sein.SuiteSuccess stellt einen Pfad zur Cloud innerhalb von nur 45Tagen bereit und beruht auf vier Säulen: aufbauen, betreiben,konsumieren und optimieren. Die Kunden von SuiteSuccess in allenMärkten verfügen ebenfalls über einen sofortigen Zugang zu denglobalen Fähigkeiten von NetSuite OneWorld, um Transaktionen inmehreren Währungen durchzuführen und von internationalenWachstumsmöglichkeiten zu profitieren. Weitere Informationen überSuiteSuccess unter www.netsuite.com/suitesuccess.Informationen zu Oracle NetSuiteSeit über 20 Jahren hilft Oracle NetSuite Unternehmen dabei, zuwachsen, zu skalieren und auf Veränderungen zu reagieren. NetSuitebietet dazu eine Reihe cloud-basierter Applikationen für die BereicheFinancials / Enterprise Resource Planning (ERP), HR, ProfessionalServices Automation und Omnichannel Commerce. Die Lösung werden vonmehr als 15.000 Kunden in 203 Ländern und abhängigen Gebietengenutzt.Weiterführende Informationen zu Oracle NetSuite unter:http://www.netsuite.com.Folgen Sie NetSuite's Cloud blog (http://www.netsuiteblogs.com/),der Facebook (https://facebook.com/netsuiteemea)-Seite und dem@NetSuiteEMEA Twitter (https://twitter.com/netsuiteemea)-Account füraktuelle Updates.Informationen zu OracleDie Oracle Cloud bietet von Rechenzentren in Amerika, Europa undAsien aus komplette SaaS Application Suites für ERP, HCM und CX sowieeine führende Database-Platform as a Service (PaaS) undInfrastructure as a Service (IaaS) an. Weiterführende Informationenzu (NYSE:ORCL) unter oracle.com (https://www.oracle.com/index.html).MarkenzeichenOracle und Java sind eingetragene Handelsmarken von Oracleund/oder Tochtergesellschaften.Safe-Harbor-ErklärungDas oben Genannte dient der Beschreibung unserer allgemeinenProduktrichtung. Es dient ausschließlich der Information und darfnicht als Vertragsbestandteil betrachtet werden. Es handelt sichdabei nicht um eine Verpflichtung zur Lieferung von Material, Codesoder Funktionalität und sollte nicht als Grundlage fürKaufentscheidungen dienen. Die Entwicklung, Freigabe und Planung vonEigenschaften oder Funktionen für Produkte von Oracle liegtausschließlich im Ermessen von Oracle.Logo -https://mma.prnewswire.com/media/640624/Oracle_NetSuite_Logo.jpgPressekontakt:Mike RuppertCMGmruppert@cmgrp.com+ 44(0) 207 067 0641Danielle TarpOracle Corporation+1 650 506 2905danielle.tarp@oracle.comOriginal-Content von: Oracle NetSuite, übermittelt durch news aktuell