Branchenführer vereinen ihre Kräfte, um die Revolution der eMobilität voranzutreiben / eMobilitäts-Weltmarktführer Enel X steigt beim weltgrößten Ladenetzwerk Hubject ein (FOTO)

Berlin (ots) -Enel X ist mit einer strategischen Investition bei Hubjecteingestiegen, dem weltweiten Marktführer für die Interoperabilitätvon Ladesystemen für Elektrofahrzeuge sowie fürPlug&Charge-Technologie.Enel X ist ein Weltmarktführer im Bereich eMobilität. SeineBeteiligung verzahnt die Bereiche Energie und Mobilität langfristigund steigert nachhaltig die Innovationskraft der ZukunftstechnologieeMobilität. Gemeinsames Ziel ist der Aufbau eines weltweiten offenenÖkosystems für Dienstleistungen rund die digitale Mobilität sowie dasreibungslose Aufladen von Elektrofahrzeugen rund um die Welt."Wir sind stolz, mit Enel X den zweitgrößten Energiekonzern derWelt als starken Partner an Bord zu haben. Uns verbindet dasgemeinsame Ziel, weltweit das Laden von Elektrofahrzeugen einfacherund bequemer zu machen", sagt Christian Hahn, CEO von Hubject."Gemeinsam freuen wir uns darauf, unsere Reichweite zu erhöhen undden Funktionsumfang unseres offenen B2BMarktplatzes für den globalenEnergie- und Mobilitätsmarkt der Zukunft zu erweitern."Das internationale Joint Venture Hubject ist globaler Marktführerin der Vernetzung von Ladeinfrastruktur und vereint umfassendeExpertise mit weltweiter Erfahrung und digitalem Know-how. Hubjectbetreibt das größte anbieterübergreifende Ladenetzwerk fürElektrofahrzeuge weltweit mit mehr als 600 Geschäftspartnern und über200.000 Ladestationen."Mit dem Einstieg bei Hubject bringen wir die Elektromobilitäteinen Schritt weiter. Wir erweitern die Rolle von Enel X als globalerDienstanbieter für Elektromobilität, indem wir zunehmendLademöglichkeiten über unser eigenes Netzwerk hinaus anbieten. Zielist es, den Fahrern von Elektrofahrzeugen die Möglichkeit zu bieten,ihre Batterien zu laden, ohne sich Gedanken darüber zu machen, werihr Anbieter ist oder dass sie im Ausland sind. Die Nutzung dieserTechnologie zu vereinfachen, ist eine notwendige Voraussetzung fürdie erfolgreiche Verbreitung der Elektromobilität - und wir sindentschlossen, das zu tun", sagt Francesco Venturini, Global Head vonEnel X.Die globale Partnerschaft mit Enel X wird die Innovation undVereinfachung der weltweiten Infrastruktur für eMobilität weitervorantreiben. Mit rund 60.000 Ladestationen weltweit im Jahr 2019 istEnel X führend in der Transformation des Energiemarktes hin zu eineremissionsfreien Energiewirtschaft. Das Ziel ist der nachhaltigeAufbau schneller, intelligenter Lösungen für alle Marktteilnehmer inder gesamten Wertschöpfungskette der digitalen Mobilität. Mit derBeteiligung von Enel X wird Hubject seine Bemühungen zum Ausbau desdigitalen B2BMarktplatzes und des globalen Ladenetzwerks interchargeintensivieren."Diese Zusammenarbeit von Unternehmen aus verschiedenen Branchenund mit unterschiedlichem Hintergrund wird allen Marktteilnehmernhelfen, die geplante Transformation zur emissionsfreien Mobilität derZukunft zu verwirklichen", sagt Benedict Schulte zur Hausen,Vertreter der BMW Group und Vorsitzender derHubject-Gesellschafterversammlung.Über Hubject:Hubject vereinfacht das Laden von Elektrofahrzeugen. Dazuverbindet der Elektromobilitätsspezialist mit Hilfe seineseRoaming-Netzwerks Ladestationsbetreiber und Fahrstromanbieter imeigenen intercharge-Netzwerk und ermöglicht so den einheitlichenZugang zu Ladeinfrastruktur. Mit mehr als 200.000 Ladestationen undüber 600 B2B-Partnern in 28 Ländern auf vier Kontinenten hat Hubjectdas größte anbieterübergreifende Ladenetzwerk für Elektroautos derWelt etabliert. Darüber hinaus berät Hubject Automobilhersteller,Ladestationsbetreiber und andere Unternehmen derElektrofahrzeugbranche, die Elektromobilitätdienstleistungen anbietenoder Plug&Charge mittels ISO 15118 umsetzen wollen. Damit fördertHubject den weltweiten Ausbau der Elektromobilität. Hubject GmbHwurde 2012 gegründet und ist ein Joint-Venture der BMW Group, Bosch,Daimler, Enel X, EnBW, innogy, Siemens, sowie der Volkswagen Gruppe.Hubject hat seinen Hauptsitz in Berlin und Tochtergesellschaften inLos Angeles und Shanghai.HUBJECT - Heading for the future.Für weitere Informationen über Hubject besuchen Sie bittewww.hubject.com.Pressekontakt:HUBJECT PRESSEKONTAKTHubject GmbH | EUREF-Campus 22 | D-10829 BerlinChristian Hahn, CEOT +49 30 7889320-0presse@hubject.comOriginal-Content von: Hubject GmbH, übermittelt durch news aktuell