Branchenführer setzen auf neue spezialisierte Investmentgesellschaft für Technologie-Start-ups

London (ots/PRNewswire) - Bloc Ventures gewinnt über £ 20 Millionen anFinanzmitteln zur Unterstützung der europäischen Deep-TechnologieBloc Ventures Limited (Bloc), die Risikokapitalgesellschaft, die sich aufeuropäische Investitionen in der Frühphase der Deep-Technologie konzentriert,gibt heute bekannt, dass sie mehr als £ 20 Millionen an Eigenkapitalfinanzierungvon führenden britischen Industrieunternehmen eingebracht hat.Die letzte Finanzierungsrunde wurde von Michael Spencers InvestmentgesellschaftIPGL Limited angeführt und von einer Reihe von anderen Branchenführernunterstützt, darunter Warren East, Christopher (Jock) Miller, Gavyn Davies,Stuart Roden und Stephen Catlin, der auch als Aufsichtsratsmitglied bei Blocfungiert. Im Rahmen der Runde tritt auch Samantha (Sam) Wren, CEO der IPGL, alsAufsichtsratsmitglied bei.Bloc wurde von CEO Bruce Beckloff und CTO David Leftley, Veteranen derTechnologiebranche von ARM bzw. Vodafone, sowie dem Vorsitzenden Paul Roygegründet, um in Europa die Lücke im Bereich der von Experten geleitetenFinanzierung von Unternehmen in der Frühphase der Deep-Technologie zu schließen.Andrew Griffin, ehemaliger Geschäftsführer der europäischenTechnologieaktienforschung der Bank of America Merrill Lynch, trat Anfang 2019als CFO ein.Das Team hat bereits ein Portfolio von neun Unternehmen aufgebaut und wird dieneuen Mittel für neue Portfoliozuführungen und Folgeinvestitionen im Einklangmit der Strategie von Bloc verwenden, um Unternehmen von globalem Ausmaß mitdauerhaftem Wert auf dem europäischen Markt für Deep-Technologie zu schaffen. Zuden Sektoren, in die Bloc investiert hat, gehören Hochleistungsrechner,drahtlose Kommunikation, Netzwerkinfrastruktur und das Internet der Dinge.Diese Ankündigung kommentierte Paul Roy, der Vorsitzende von Bloc, und sagte:"Wir freuen uns sehr, diesen bedeutenden Meilenstein erreicht zu haben undweitere namhafte neue Aktionäre bei Bloc und Sam Wren im Vorstand willkommen zuheißen. Sam bringt beträchtliche Fachkenntnisse und ein umfassendes Verständnisfür die Perspektiven des professionellen Anlegers mit.Bestehende und neueInvestoren haben Bloc in dieser Finanzierungsrunde unterstützt, und wir freuenuns über die Möglichkeit, das Wachstum und den Erfolg unseres derzeitigenPortfolios zu beschleunigen und unseren disziplinierten Ansatz für Investitionenin neue Unternehmen im Bereich Deep-Technologie fortzusetzen."Bruce Beckloff, Mitbegründer und CEO, fügte hinzu:"Unser Ansatz ist es, in Unternehmen im Sektor für Deep-Technologie zuinvestieren, die die notwendige Grundausrüstung für die digitale Welt liefern.Mit Blocs praktischem Ansatz und einer engen, sich ergänzenden Mischung ausErfahrung und Fachwissen sind wir in einer einzigartigen Position, um dienächste Generation von Technologieunternehmen zu bestimmen und in sie zuinvestieren und gleichzeitig die Risiken für unsere Aktionäre zu verringern,indem wir unsere Unternehmen aktiv bei der Optimierung und Skalierungunterstützen. Es ist eine bedeutende Bestätigung unserer Strategie, dass solchenamhaften Akteure der Branche hinter Bloc stehen. Wir freuen uns darauf, unsereReise fortzusetzen, um eine globale Marke für Investitionen in dieDeep-Technologie in Europa aufzubauen."Redaktionelle HinweiseÜber Bloc VenturesBloc Ventures ist eine dauerhaft investierende Risikokapitalgesellschaft, dievon Experten geführte Finanzierungen für die europäische Deep-Technologieanbietet. Bloc engagiert sich leidenschaftlich für die Unterstützung und dasWachstum der nächsten Generation europäischer Technologieunternehmen an derSpitze der Telekommunikations- und Computerbranche. Es bietet ihren AktionärenZugang zu der aufregenden, wachstumsstarken europäischenDeep-Technologie-Landschaft in der Frühphase, und zwar mit einem Ansatz, der dasRisiko kristallisierender Erträge senkt.Das Team von Bloc verfügt über eine enge, sich ergänzende Mischung ausTechnologie-, Kommerzialisierungs- und Finanzexpertise, die sich ausumfangreichen Karrieren in der Technologiebranche ergibt, darunter viele Jahrein den Bereichen Corporate Venture Capital und M&A bei Vodafone und ARM. DieTeammitglieder wenden ihr Fachwissen bei einer detailliertenDue-Diligence-Prüfung vor der Investition und bei der praktischen Zusammenarbeitmit den Portfolio-Unternehmen an, um sie nach der Investition schnell zuskalieren.Bloc dient als Katalysator für seine Portfoliounternehmen, indem es sie vonUnternehmen in der Frühphase zu Wachstumsunternehmen führt und einebeträchtliche Wertschöpfung erzielt. Dies positioniert Bloc als den bevorzugtenInvestorpartner für Technologieunternehmen.www.blocventures.comÜber Samantha WrenSamantha Wren kam 2009 als Group Treasurer zum Interdealer-Broker ICAP und wurdespäter CFO und COO der Voice-Broking-Abteilung. Nach dem Verkauf dieserAbteilung wurde Wren zum Chief Commercial Officer für NEX Markets, in dem dieHandelsplätze der NEX Group untergebracht sind, bevor sie Group CFO und COO vonNEX Group Plc wurde. Im Jahr 2019 wurde sie Vorstandsvorsitzende der privaten Investmentgesellschaft IPGL des ICAP-Gründers Michael Spencer.