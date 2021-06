Branchenführer Baris Ertan schließt sich Baringa an, um das Wachstum der nordamerikanischen Energie- und globalen Rohstoffhandelsaktivitäten zu beschleunigen

Houston (ots/PRNewswire) - Baringa Partners hat den Branchenveteranen Baris Ertan eingestellt, um das Wachstum im globalen Energie- und Rohstoffhandel anzukurbeln und seine Präsenz im Energie- und Versorgungssektor in Nordamerika zu stärken. Ertan wird Teil der schnell expandierenden nordamerikanischen Niederlassung von Baringa, die durch bedeutende geschäftliche Veränderungen und massive neue Investitionsmöglichkeiten in verschiedenen Sektoren getragen wird."Die Energiewende ist in weiten Teilen der Welt in vollem Gange und Billionen von Dollar an neuen Investitionen sind erforderlich", sagte David Hatcher, Leiter des Bereichs Energie und Ressourcen bei Baringa. Handel und Optimierung stehen im Mittelpunkt, wenn der Wert dieser neuen Anlagen und Geschäftsmodelle freigesetzt werden soll, die zukünftig die nachhaltige Versorgung sichern und gleichzeitig einen verantwortungsvollen Übergang von der Vergangenheit ermöglichen. Baris ist der ideale Kandidat für die Verstärkung unseres Teams und er wird uns dabei helfen, diese wahrhaft internationale Chance zu ergreifen."Baringas verstärkter Fokus auf Nordamerika und seine Präsenz auf dem Markt in Houston wird die physische Präsenz des Unternehmens in den wichtigsten Energie- und Rohstoffhandelszentren der Welt erweitern. Aktuell sind sie in London, Singapur und New York vertreten."Unsere Kunden aus den Bereichen erneuerbare Energien, Öl und Gas, physische Rohstoffe, Flüssigerdgas (LNG) und Handel mit Umweltprodukten bauen Geschäfte auf, die auf internationale Größe und globale Marktverknüpfung angewiesen sind", so Nick Tallantyre, Global Trading Lead von Baringa. "Wenn Baris zu unserem Team in Houston stößt, gibt uns das sofortige Glaubwürdigkeit, dass wir die wichtigsten internationalen Projekte unserer Kunden in allen bedeutenden Regionen angehen können."Im letzten Jahr wurde Baringa für seine Bemühungen in den Energiemärkten ausgezeichnet. Das Unternehmen erhielt unter anderem die Goldmedaille der Financial Times für die Märkte Energie, Versorgung und Umwelt sowie für die Beratung des Öl- und Gassektors. Es war ebenfalls Gewinner in der Kategorie "Global Climate Risk Innovation of the Year" von Energy Risk und wurde als "Advisory Firm of the Year for Asia" ausgezeichnet."Ich freue mich, einem Team mit der Marke und dem Branchenfokus von Baringa beizutreten," sagte Ertan. "Ich hatte bereits in der Vergangenheit die Möglichkeit, große Beratungsteams zu leiten, die sehr erfolgreich waren und durchgängig Branchenauszeichnungen erhalten haben, aber ich freue mich darauf, bei Baringa etwas wirklich Einzigartiges aufzubauen - gemessen an den Erfolgen unserer Kunden und den Wachstumsmöglichkeiten für unsere Mitarbeiter."Ertan kommt zu einem Zeitpunkt zu Baringa, da das Unternehmen vermehrt Angebote für den nordamerikanischen Markt einführt. Seit 2020 hat Baringa mehrere Angebote auf den Markt gebracht, die Ertans Fokus auf Handel und Risikomanagement ergänzen werden, darunter: 1) ein marktführendes finanzielles Klimarisikomodell, 2) langfristige Marktgrundlagen und Transaktionsdienstleistungen für Strom- und Gasmärkte in allen nordamerikanischen ISO/RTOs und 3) Dienstleistungen für die Transformation von Stromnetzen, um den zuverlässigen Einsatz von erneuerbaren Energien und dezentralen Energiequellen (DER) zu ermöglichen.Informationen zu Baringa PartnersBaringa Partners ist eine unabhängige Unternehmens- und Technologieberatung. Wir helfen Unternehmen dabei, effektiver zu arbeiten, Branchenverschiebungen zu steuern und neue Märkte zu erreichen. Wir nutzen unsere Branchenkenntnisse, Ideen und unseren Pragmatismus, um jedem Kunden zu helfen, sein Geschäft zu verbessern. Die Zusammenarbeit ist von zentraler Bedeutung für unsere Strategie und Kultur, um sicherzustellen, dass wir die Klügsten und Besten anziehen. Und deshalb arbeiten Kunden gerne mit uns.Baringa wurde im Jahr 2000 gegründet und hat jetzt über 900 Mitarbeiter und mehr als 92 Partner in unseren Tätigkeitsbereichen Energie und Ressourcen, Finanzdienstleistungen, Produkte und Dienstleistungen sowie Regierung und öffentlicher Sektor. Diese Praktiken werden von branchenübergreifenden Teams unterstützt, die sich auf Customer & Digital, Finanzen, Risiko und Compliance, People Excellence, Lieferkette und Beschaffung; Daten, Analytik und KI; Intelligente Automatisierung und Betriebsexzellenz; und Technologietransformation konzentrieren. Wir sind weltweit tätig und haben Niederlassungen in Großbritannien, Europa, Australien, den USA und Asien.Baringa Partners wurde in den Kategorien Energie, Versorgung und Umwelt sowie Öl und Gas als führendes Unternehmensberatungsunternehmen in den führenden britischen Unternehmensberatern 2021 der Financial Times gewählt. Wir sind seit 10 Jahren unter den Top 13 in der Kategorie "Klein", "Mittel" und "Groß" in der Liste "Best Workplaces (TM)" von Great Place to Work® in Großbritannien. Wir sind ein Top 50 für Frauen Arbeitgeber und werden von Best Employers for Race anerkannt.Baringa. Brighter Together.Weitere Informationen finden Sie auf www.baringa.comPressekontakt:Liam McGroryBaringa PartnersE-Mail: Liam.McGrory@baringa.com+44 7947336428Original-Content von: Baringa Partners, übermittelt durch news aktuell