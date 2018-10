Branchen-Veteran Roger Ordman ist neuer Executive Vice President of Marketing bei Aurora Labs

Tel Aviv/München (ots) - Nach seiner Zeit bei Redbend Software undHARMAN leitet Ordman nun das Marketing bei Aurora Labs, um dieweltweite Expansion voranzutreibenAurora Labs, Anbieter der selbstheilenden Software für ConnectedCars, ernennt Roger Ordman zum Executive Vice President of Marketing.Roger Ordman leitet fortan das Marketing des schnell wachsendenUnternehmens, um die Marke, Produkte und Dienstleistungen in den USA,in Europa sowie in Asien einzuführen. Nach der Eröffnung derdeutschen Niederlassung in Unterschleißheim bei München ist dieErnennung von Ordman der nächste Schritt in der globalen Expansiondes Unternehmens."Die Aufnahme einer Führungskraft von Rogers Format mit seinerlangjährigen Erfahrung in der Automobilindustrie wird entscheidendzum Wachstum unseres Unternehmens beitragen. Roger wird einewesentliche Rolle spielen, da wir unsere Lösungen kontinuierlichweiterentwickeln, um mit den sich ständig ändernden Anforderungen desAutomobilmarkts Schritt zu halten", sagt Zohar Fox, CEO von AuroraLabs."Nach der Eröffnung unseres deutschen Büros im Juni dieses Jahresist Rogers Ernennung zum Executive Vice President of Marketing einweiterer wichtiger Schritt in unserer globalen Expansion. Mit seinenfundierten Kenntnissen in der Automobil- und Softwarebranche ist erder richtige Experte, um Aurora Labs international voranzubringen",ergänzt Rudolf von Stokar, General Manager Deutschland bei AuroraLabs.Roger Ordman hat über zwanzig Jahre Erfahrung und wechselt vonseiner früheren Position als VP Global Marketing bei Medix Global zuAurora Labs. Bevor er zu Medix Global kam, war Ordman als MarketingDirector EMEA und Global Marketing Director, Software Platforms fürHARMAN International tätig. Nachdem HARMAN die Firma Redbend Softwareübernommen hatte, war er dort als Director of Product Management andMarketing angestellt."Die Automobilindustrie steht vor einer spannenden, aberunvorhersehbaren Zukunft, die von Software angetrieben wird undvoller Chancen und Gefahren steckt", erklärt Roger Ordman. "AuroraLabs spielt eine einzigartige Rolle bei der Transformation derBranche, denn wir unterstützen OEMs bei der Umstellung auf einenkontinuierlichen Softwareentwicklungsprozess, indem wirSoftwarefehler erkennen, Ausfallzeiten voraussagen undSoftwareprobleme beheben. Ich freue mich, in dieser spannenden Zeitein Teil von Aurora Labs zu werden."Die Ernennung von Roger Ordman zum Executive Vice President ofMarketing knüpft an den Abschluss der Serie-A-Finanzierungsrunde inJuni 2018 an, in der Aurora Labs Gesamtinvestitionen von 8,4 Mio.US-Dollar erhalten hat. Die Finanzierung unterstützt dieProduktentwicklung und die internationale Vertriebs- undMarketing-Expansion von Aurora Labs.Über Aurora LabsAurora Labs wurde 2016 von Zohar Fox und Ori Lederman mit Büros inTel Aviv und München gegründet. Das Unternehmen leistet Pionierarbeitim Bereich Self-Healing Software[TM] für vernetzte Fahrzeuge, damitOEMs proaktiv auf die Fahrzeugsoftware-Architekturen, -prozesse und-dienstleistungen der Zukunft reagieren können. Agile,benutzerorientierte Softwareentwicklungsprozesse schaffen eineVielzahl von Chancen und Risiken für OEMs, auch nachdem das Auto dieProduktionslinie verlassen hat. Die Line-Of-CodeMaintenance[TM]-Technologie von Aurora Labs verwendetMachine-Learning-Algorithmen, um alle drei Phasen der Softwarewartungzu adressieren und die nächste Generation von softwaregesteuertenAutomotive-Funktionen zukunftssicher zu machen. Von der Erkennung vonFehlern im Software-Code über die Vorhersage von Ausfallzeiten, dieBehebung von Fehlern "on the go" bis hin zur zuverlässigen undkostengünstigen Einführung neuer Automotive-Features in alle ECUs imFahrzeug ohne Ausfallzeiten ebnet Aurora Labs den Weg für dasZeitalter des selbstheilenden Autos. Aurora Labs - self-healingsoftware for a more predictable world. Weitere Informationen findenSie unter auroralabs.com.Pressekontakt:HBI Helga Bailey GmbHCorinna Voss / Stefan SchmidtTel.: +49 (0) 89 99 38 87 -30 / -47auroralabs@hbi.dewww.hbi.deOriginal-Content von: Aurora Labs, übermittelt durch news aktuell