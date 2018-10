Branchen in Türkei angeschlagen / Kreditversicherer Coface aktualisiert Länder- und Branchenbewertungen

Mainz (ots) - Gestiegene Ölpreise und anhaltende Kapitalabflüsseaus Emerging Markets kennzeichnen in den Länder- undBranchenbewertungen von Coface das dritte Quartal 2018. Derinternationale Kreditversicherer hat unter anderem viele Branchen inder Türkei und Argentinien herabgestuft. Während sich die Risiken inOsteuropa und den GUS-Staaten verbessern, wurden Pakistan undNicaragua auch wegen politischer Risiken herabgestuft.In Argentinien und der Türkei verstärken sich die Währungskrisen.Beide Länder sind ohnehin geschwächt durch ihre Negativsalden undhängen von externer Finanzierung ab. Vor dem Hintergrund sich schnellverschärfender Kreditkonditionen hat Coface sechs Branchen inArgentinien herabgestuft. Sie sind besonders von der schwachenKonjunktur und Wirtschaftsaktivität - Coface rechnet mit einemNegativwachstum von -2,4 Prozent in 2018 - betroffen. In "hohesRisiko" sieht Coface nun Automobil, Transport, Papier und Chemie.Sogar in "sehr hohes Risiko" eingestuft sind jetzt Informations- undKommunikationstechnologie sowie Textil.Auch in der Türkei hat Coface eine Reihe von Branchenherabgestuft: Automobil, Papier und Holz hauptsächlich aufgrund derschwachen Inlandsnachfrage in "hohes Risiko" sowie den Energiesektorin "sehr hohes Risiko". Die Energiebranchen sind wegen der hohenInvestments besonders anfällig für Währungsrisiken. Die Herabstufungdes Metallsektors in "sehr hohes Risiko" begründet Coface unteranderem mit den Auswirkungen weiterer US-Maßnahmen gegen die Türkei.Andere wichtigen aufstrebende Länder - Südafrika, Brasilien,Indien und Indonesien - sind besonders anfällig für Risiken, die mitKapitalabflüssen aus dem Land einhergehen. Dabei kommen dieselbenFaktoren wie in der Türkei und Argentinien zum Tragen: entwickelteKapitalmärkte, Leistungsbilanzdefizite und schwierige politischeVerhältnisse. Allerdings ist das Ansteckungsrisiko geringer, weil die"Dollarisierung" weniger ausgeprägt ist und die Währungsreserven indiesen Ländern recht hoch sind.Einige der kleineren Emerging Markets müssen nach Ansicht derCoface-Analysten ebenfalls beobachtet werden. In diesem Quartal hatCoface die Länderbewertungen von Pakistan und Nicaragua nach untenkorrigiert. Beide sind jetzt in der Kategorie D. Pakistan steht vorder Zahlungsunfähigkeit und erlebt eine harte Abwertung der Rupie.Nicaragua kommt nicht zur Ruhe und steckt weiter in einer politischenKrise.Im Gegensatz dazu verbessern sich die Unternehmensrisiken inOsteuropa und den GUS-Staaten. Die Bewertung für Kroatien wurde umeine Note auf A4 angehoben. Das Land unterliegt nicht mehr denEU-Maßnahmen zur Defizitbegrenzung und profitiert von einer lebhaftenKonsumnachfrage. Die Slowakei (jetzt in A2) verbucht wenigerUnternehmensinsolvenzen (-27 Prozent in 2017) und verstärkteInvestitionen in die Automobilindustrie. Armenien wurde in dieKategorie C heraufgestuft. Das Land spürt die wirtschaftlicheErholung in Russland, wohin 25 Prozent des armenischen Exports gehen.Die Coface-Länderbewertungen für 160 Länder erfolgen auf einerachtstufigen Skala von A1 bis A4, B, C, D und E. DieBranchenbewertungen erfassen 13 Sektoren in 6 geografischen Regionenund 24 Ländern, die fast 85 Prozent des globalen BIP ausmachen. DieEinordnung folgt einer vierstufigen Skala: niedriges, mittleres,hohes und sehr hohes Risiko.Die aktuellen Veränderungen sowie alle Länder und Branchen:www.coface.dePressekontakt:Coface, Niederlassung in DeutschlandPressesprecher Erich HieronimusTelefon 06131/323-541erich.hieronimus@coface.comwww.coface.deOriginal-Content von: Coface Deutschland, übermittelt durch news aktuell