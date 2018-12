Redwood City, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Branch(www.branch.io), der Anbieter der führenden plattformübergreifendenLösung für Deep Linking und Attribution, gab heute bekannt, dass dasUnternehmen in den Comparably Awards 2018 als Sieger in der Kategorie"Best Company" (Bestes Unternehmen allgemein) hervorging und zudem inder Kategorie "Best CEO" (Bester CEO) ausgezeichnet wurde."Eines unserer wichtigsten Anliegen als Gründer war, währendunseres schnellen Wachstums die Energie und Unternehmenskultur zubewahren, die Branch aus einem kleinen Büro in Silicon Valleyherausgeholt und zu dem global tätigem Team mit über 250 Mitgliederngemacht hat, das wir heute sind", so Alex Austin, Mitgründer und CEOvon Branch. "Es ist eine lohnende Erfahrung, dass diese Bemühung inden Bewertungen zum Ausdruck kommt."Die Comparably Awards beruhen auf Bewertungen von Mitarbeitern,die im Laufe des Jahres auf Comparably.com anonyme Beurteilungenihrer Arbeitgeber abgeben. Die Teilnahme an den Awards ist kostenlosund Unternehmen aller Größenordnungen können vorgeschlagen werden."Wir sind auch weiterhin bestrebt, Branch nicht nur zur bestenLinking-Plattform der Welt zu machen, sondern uns auch aktiv dafüreinzusetzen, dass diese Gelegenheit für jeden unserer Mitarbeiterkarrieredefinierend wird", sagte Austin.Branch bietet seinen Mitarbeitern in vierzehn Niederlassungen inelf Ländern großartige Benefits und zudem Möglichkeiten, sich zuentwickeln und fortzubilden. Das Unternehmen fördert zahlreicheInitiativen, darunter beispielsweise einDiversitäagts-and-Inklusions-Komitee, Employee Resource Groups, einezweimal im Jahr abgehaltene Mitarbeiterbefragung, Fragerunden mit denFirmengründern und eine Unternehmenskultur der Transparenz.Der Comparably Awards wurde zum Ende des Kalenderjahres verlieren,in dem Branch auch die Attribuierungsanalyse-Plattform von TUNEübernahm (https://blog.branch.io/announcing-tune-branch-a-new-era-for-user-experience-and-measurement/) und als zuverlässigeplattformübergreifende Marketing-, Kundenbindungs- und Messlösung indie Top 200 Companies der USA (https://blog.branch.io/branch-is-the-most-popular-mobile-linking-platform-among-top-200-companies/)aufstieg.Sie möchten mit Branch die Zukunft der Mobilbranche gestalten?Unsere Stellenausschreibungen finden Siehier:https://branch.io/careers/Über BranchBranch ist Anbieter der führenden Cross-Platform-Lösung fürLinking und Attribution, die die Benutzererfahrung und geräte- sowiekanalübergreifende Messung vereinheitlichen. Branch ermöglicht mehrals 3 Milliarden Benutzern auf der ganzen Welt monatlich die mobileVerlinkung und Messung und bietet für über 40.000 Apps - darunterReddit, Buzzfeed, Twitch, OfferUp, Groupon, Poshmark und viele mehr -eine zuverlässige plattformübergreifende Marketing-, Kundenbindungs-und Messlösung.Kontakt für die PresseBranchSarah Etterpress@branch.io+1 (650) 209-6461Logo - https://mma.prnewswire.com/media/326088/Branch_Logo.jpgOriginal-Content von: Branch, übermittelt durch news aktuell