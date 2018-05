Brainomix und Olea Medical vereint in der kompletten Neugestaltung der Bildgebung bei Schlaganfällen mit der e-STROKE SUITE

Oxford, England, und La Ciotat, Frankreich (ots/PRNewswire) -e-STROKE SUITE ist die komplette Software zurEntscheidungsunterstützung bei der Beurteilung von CT- und MR-Scansvon ischämischen SchlaganfallspatientenDas im englischen Oxford beheimatete Unternehmen Brainomix undOlea Medical mit Firmensitz im französischen La Ciotat haben sich zumZwecke der Herausgabe der e-STROKE SUITE zusammengetan. Die e-STROKESUITE ist die umfassendste Bildgebungslösung zur Erkennung vonSchlaganfällen, die eine neue Ära der Nutzung vom Bildgebung in demBereich einläuten wird. Sie stellt die holistischsteBildgebungslösung weltweit dar, die derzeit zur klinischen Nutzungauf dem Markt ist, und integriert Algorithmen der KünstlichenIntelligenz (KI), proprietäre Bayesianische Nachbearbeitungsmethodenund Big Data mit dem Ziel der Beurteilung von einfachen CT-,CT-Angiographie (CTA) und CT/MR-Perfusionsscans.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/510869/Brainomix_Logo.jpg )(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/693038/Olea_Medical_Logo.jpg )Zu den Kernkomponenten der e-STROKE SUITE zählen e-ASPECTS undOlea Sphere®, medizinische, von diesen beiden Unternehmen entwickelteBildgebungslösungen, die bereits in Kliniken weltweit zum Einsatzkommen. Zu der e-STROKE SUITE gehört auch die e-CTA Softwarelösung,die Brainomix kürzlich auf den Markt brachte.Brainomix entsprang 2010 der University of Oxford und hat sichseitdem zu einem der weltweit führenden medizinischenBildgebungssoftwareunternehmen mit Fokus auf KI entwickelt, das essich zum Ziel setzt, die Ergebnisse für Patienten mit neurologischenund zerebrovaskulären Erkrankungen zu verbessern. Brainomix' klinischgeprüfte, proprietäre Softwarelösungen werden routinemäßig in derklinischen Behandlung an führenden Schlaganfallzentren in mehr als 16Ländern der Welt eingesetzt: eine Verbreitung, die in diesem Jahrnoch erweitert werden soll.Olea Medical erzielte seine angesehene Position in derSchlaganfallbehandlung durch die Einführung von Technologie auf demneuesten Stand und durch Partnerschaften mit führenden Institutionenweltweit. Mit über 100 wissenschaftlichen Veröffentlichungen überihre in der Schlaganfallbehandlung eingesetzte Technologie zurärztlichen Behandlung in über 300 der angesehensten Kliniken weltweitwurde Olea Medical zu einem führenden Anbieter standardisierter,anbieterneutraler, fortgeschrittener quantitativer wie qualitativerNachbearbeitung von medizinischen Bildern.Dr. Michalis Papadakis, CEO von Brainomix CEO, sagte: "Heutekönnen wir der Gemeinschaft aller von Schlaganfällen betroffenenPersonen einen unserer Auffassung nach bedeutenden Meilenstein in derBildgebung nach dem Schlaganfall bekanntgeben. Was unsere beidenUnternehmen verbindet, ist das gemeinsame Ziel, das Leben vonSchlaganfallpatienten zu verbessern, indem wir Bildgebungstechnik aufdem neuesten Stand der Technik anbieten. Unsere neue e-STROKE SUITEfungiert als standardisiertes Support-Tool zur rasantenEntscheidungsfindung, damit die Ärzte basierend auf der quantitativenAnalyse von regulären CT-, CTA- und CT/MR-Perfusionsscans diepassende Behandlung wählen können.""Olea wurde vor zehn Jahren mit genau einer Mission gegründet: dieDiagnose für die gesamte Lebenszeit zu verbessern," sagt FayçalDjeridane, CEO von Olea Medical. "Ein Schlaganfall war für uns damalsdas Hauptthem. Heute sind mehrere andere Schwerpunkte hinzugekommen.Neben unserem innovativen Ansatz zur fortschrittlichenNachbearbeitung freuen wir uns heute über den Zusammenschluss mitBrainomix, um Ärzten die hervorragendste Technologie zum ultimativenNutzen von Patienten überall auf der Welt anzubieten. Ich bin mirsicher, dass diese Partnerschaft einen großen Unterschied in derPatientenversorgung machen wird und jenen neue Hoffnung verschafft,die unter diesem schlimmen Zustand leiden."Professor Istvan Szikora, Interventioneller Neuroradiologist beimungarischen Landesinstitut für Neurowissenschaft, gab an: "Derklinische Umgang mit Schlaganfällen erfordert einen einzigenBildgebungsfluss, der die Auslegung von CT-, CTA- undCT/MR-Perfusionsscans beschleunigen und standardisieren kann, um eineschnelle, akkurate Entscheidung zu treffen. Entscheidend ist, dassdie Bildgebungssoftwarelösungen diesen Arbeitsfluss unterstützen undnicht nur in spezialisierten Gesamtbehandlungszentren fürSchlaganfälle sondern im ganzen Netz der überweisenden Krankenhäuserangewandt werden. Derartige Lösungen sollten in einem einzelnenSoftwarepaket angeboten werden, und von daher sind wir von demgemeinsamen Unterfangen von Brainomix und Olea Medical, zwei derführenden Unternehmen im Bereich für medizinische Bildgebungssoftwarezur Schlaganfallbehandlung, die e-STROKE SUITE herauszubringen, sehrbegeistert und sehen dem Ganzen mit großem Optimismus entgegen."Informationen zu Brainomix:Brainomix, ein medizinisches Diagnostiksoftwareunternehmen, wurde2010 als Spin-Out der University of Oxford gegründet und befasst sichintensivst mit der Ergebnisverbesserung für Patienten mitneurologischen und zerebrovaskulären Erkrankungen. Gegenwärtigbeschäftigt sich Brainomix mit akuten Schlaganfällen. Durch dieEntwicklung von und Ausrüstung der Ärzte mit erstklassigermedizinischer Bildgebungssoftware unter Einsatz von künstlicherIntelligenz möchte Brainomix ihnen dazu verhelfen, lebensrettendeBehandlungsentscheidungen zu treffen, indem Brainomix die Wahl derpassenden Behandlung für den jeweiligen Schlaganfallpatienten stärkt.Weitere Informationen finden Sie auf http://www.brainomix.comInformationen zu Olea:Olea Medical®, ein Unternehmen der Canon Medical SystemsCorporation, ist ein Anbieter von fortschrittlichen MR- undCT-Bildgebungsnachbearbeitungslösungen. Das Unternehmen mitFirmensitz in La Ciotat, Frankreich, entwirft und vermarktet OleaSphere®, eine Suite von innovativen medizinischenBildgebungsprogrammen, die die Diagnose und Überwachung erheblichverbessern. Das Unternehmen hat seinen Ruf durch die Einführung vonTechnologie auf dem neuesten Entwicklungsstand und durchPartnerschaften mit führenden Institutionen weltweit aufgebaut.Anhand proprietärer Bayesianischer Algorithmen und auf medizinischeBildgebung angewandte Optimierungsmethoden wurde Olea Medical® zueinem gegenwärtig bedeutenden Anbieter von standardisierter,anbieterneutraler, fortgeschrittener quantitativer und qualitativerMR-Bildnachbearbeitung. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.olea-medical.com