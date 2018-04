Brainomix mobilisiert 7 Mio. £ (9,8 Mio. $) für KI im Kampf gegen Schlaganfall

Oxford, England (ots/PRNewswire) -Brainomix setzt in aktueller Finanzierungsrunde zur schnellerenKI-assistierten Behandlung von Schlaganfallpatienten aufPartnerschaft mit Boehringer Ingelheim.Brainomix, ein Unternehmen im Bereich der medizinischenBildgebung, das die schnelle Diagnose und Behandlung vonSchlaganfallpatienten mit künstlicher Intelligenz (KI) voranbringenwill, hat Finanzmittel in Höhe von 7 Mio. £ (9,8 Mio. $) mobilisiert,um seine Software auf den weltweiten Healthcare-Markt zu bringen.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/510869/Brainomix_Logo.jpg )Boehringer Ingelheim Venture Fund (BIVF), der Risikokapitalfondsdes globalen Pharmakonzerns Boehringer Ingelheim, eine treibendeKraft im Bereich Schlaganfall, hat sich an der Finanzierungsrundebeteiligt, die von dem erfahrenen Universitäts-Investor ParkwalkAdvisors angeführt wird. Die bestehenden Investoren Chimera Partnersand Oxford University Innovation Fund beteiligten sich ebenfalls.Brainomix' Flagship-Softwarelösung e-ASPECTS nutzt KI, um eineschnelle und standardisierte Beurteilung der CT-Scans vonSchlaganfallpatienten zu ermöglichen. Dadurch sollen schnelle undkonsistente Behandlungsentscheidungen durch Gesundheitsversorgerunterstützt werden, unabhängig von Erfahrung und Expertise. DasFunktionsprinzip der Software basiert auf der Automatisierung derASPECTS-Methode (Alberta Stroke Program Early CT Score). e-ASPECTSist ein klinisches Support-Tool für Ärzte, das einen besserenBehandlungserfolg von Schlaganfallpatienten bei deutlich geringerenGesamtkosten ermöglichen soll.Durch die Finanzspritze ist Brainomix in der Lage, dieKommerzialisierung seiner intelligenten Softwarelösungen fürmedizinische Bildgebung und Workflow zu forcieren und seineMarktdurchdringung rund um den Globus voranzutreiben.Alastair Kilgour von Parkwalk Advisors sagte: "Wir freuen uns,dass sich Boehringer Ingelheim Venture Fund derBrainomix-Investorengruppe angeschlossen hat. Wir werden dieGeschäftsführung auch weiterhin dabei unterstützen, mit wegweisendenintelligenten Lösungen für die medizinische Bildgebung denBehandlungserfolg von Schlaganfallpatienten zu optimieren."Dr. Frank Kalkbrenner, Geschäftsführer des Boehringer IngelheimVenture Fund, sagte: "Brainomix ist ein Hochtechnologieunternehmenmit beispiellosem Fachwissen im Bereich der innovativenSchlaganfalltherapie. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mitdem talentierten Management-Team und dieser renommiertenInvestorengruppe, um bahnbrechende Innovationen bei derSchlaganfallbehandlung auf den Weg zu bringen. Die e-ASPECTS-Lösungist für Ärzte in der anspruchsvollen Akutpflege ein wichtigesSupport-Tool und ein großer Fortschritt bei der schnellen undkonsistenten Schlaganfalldiagnose."Dr. Michalis Papadakis, Brainomix CEO, sagte: "Wir begrüßenBoehringer Ingelheim Venture Fund bei unserer Investorengruppe. Mitihrer enormen Expertise und Erfahrung auf dem Gebiet derSchlaganfallbehandlung werden sie unser bestehendes Investorenteamverstärken. Seit unseren Anfängen als Spin-Out-Unternehmen derUniversity of Oxford ist aus uns ein Weltmarktführer geworden. UnsereEntscheidungshilfe- und Workflow-Tools sind an zahlreichen führendenSchlaganfallzentren in mehr als 16 Ländern installiert. Mit dieserFinanzierungsrunde werden wir unsere Position auf dem Weltmarktausbauen und die intelligente Brainomix-Bildgebungssoftware für dieAkutpflege von Schlaganfallpatienten und klinische Studien konsequentweiterentwickeln."Informationen zu BrainomixBrainomix, ein Softwarehersteller im Bereich der medizinischenDiagnostik, ist 2010 aus der University of Oxford hervorgegangen undbeschäftigt sich mit der Verbesserung des Behandlungserfolgs vonPatienten mit neurologischen oder zerebrovaskulären Defiziten.Derzeit liegt der Schwerpunkt bei Brainomix auf akutem Schlaganfall.Brainomix entwickelt fortschrittliche medizinischeBildgebungssoftware auf Basis künstlicher Intelligenz, damit Ärztebei lebensrettenden Behandlungsentscheidungen Hilfestellung in derAuswahl der geeigneten Behandlung für den jeweiligenSchlaganfallpatienten erhalten.http://www.brainomix.comInformationen zu ParkwalkParkwalk investiert in wachstumsstarke, wissensintensiveUnternehmen, die an der Entwicklung und Kommerzialisierung vonTechnologie und Innovation interessiert sind, die aus Universitäten,forschungsintensiven Institutionen und Technologieclustern ausGroßbritannien hervorgegangen sind.Parkwalk besteht seit 2009 und ist der größteEIS-Wachstumsfondsmanager mit Fokus auf Spin-Out-Unternehmen. DerVermögensverwalter hat bislang mehr als 180 Mio. £ mobilisiert undüber 90 Unternehmen finanziell unterstützt.Das Parkwalk-Portfolio an Anlageinstrumenten umfasst ParkwalkOpportunities Fund, University of Cambridge Enterprise Funds,University of Oxford Innovation Funds und University of BristolEnterprise Funds.http://www.parkwalkadvisors.com