Brainomix gibt CE-Zertifizierung für neue e-CTA-Software bekannt

Oxford, England (ots/PRNewswire) -e-CTA bietet mithilfe von KI und Big Data schnelle, automatisierteKollateralbewertungen auf Basis von CTA-AnalysenBrainomix, ein Unternehmen für medizinische Bildgebungssoftware,das künstliche Intelligenz (KI) für die schnelle Diagnose undBehandlung von Schlaganfallopfern einsetzt, hat die CE-Kennzeichnungfür seine neue e-CTA-Software erhalten. Damit kann die innovativeTechnologie europaweit eingeführt werden. e-CTA wird Ärzte dabeiunterstützen, sichere Entscheidungen für Schlaganfallpatienten zutreffen, so dass sie entweder behandelt oder von kleinerenKrankenhäusern in ganzheitliche Schlaganfallzentren verlegt werden.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/510869/Brainomix_Logo.jpg )Mit e-CTA bringt Brainomix eine neue KI-basierte Softwarelösungauf den Markt, die nahtlos in den klinischen Behandlungsverlauf fürakute Schlaganfälle integriert werden kann und die bereitserfolgreiche e-ASPECTS-Software ergänzt. e-CTA wird Ärzte bei derInterpretation von CTA-Bildern von Patienten mit akutenSchlaganfällen durch automatische Anwendung der validiertenCTA-CS-Bewertung unterstützen. Ärzte können innerhalb weniger Minutenauf die e-CTA-Ergebnisse zugreifen und anhand einer anschaulichenFarb-Heatmap und der Visualisierung der Hirngefäße die Bewertung derkollateralen Blutversorgung vornehmen. Die Ergebnisse werden perE-Mail, über DICOM oder sogar über eine Webbrowser-Schnittstellezugänglich sein."Bei Schlaganfällen zählt jede Sekunde. Mit e-CTA wird dieEntscheidungsfindung bei der Behandlung akuter Schlaganfälle enormbeschleunigt. Statt mehrere hundert Bildausschnitte überprüfen zumüssen, wird der Arzt zum entsprechenden Befund geführt und kann sichdarauf konzentrieren. Darüber hinaus stellt die objektiveQuantifizierung der Kollaterale eine wertvolle Unterstützung fürrechtzeitige Behandlungsentscheidungen dar", so Dr. Christian Herweh,Facharzt für Interventionelle Neuroradiologie am UniversitätsklinikumHeidelberg."Wir freuen uns sehr über die CE-Kennzeichnung für e-CTA. Unsereneue Technologie stellt einen wichtigen Fortschritt fürSchlaganfallärzte dar, die damit ein wertvolles Instrument zurUnterstützung ihrer wichtigen Behandlungsentscheidungen erhalten. Nureinen Monat nach Bekanntgabe unserer jüngsten Investitionsrunde habenwir mit e-CTA einen neuen Meilenstein für das Unternehmen erreicht.Unser Bereich entwickelt sich rasch und ständig weiter und wir werdenunsere Technologien im Zuge dessen weiter verbessern", erklärte Dr.Michalis Papadakis, CEO von Brainomix.Brainomix wird an der 4. European Stroke Organisation Conference,die vom 16. bis 18. Mai 2018 in Göteborg, Schweden, stattfindet,teilnehmen. Informationen zu e-CTA und anderen Produkten vonBrainomix erhalten Sie an deren Stand Nr. 7 in derHauptausstellungshalle. Für weitere Informationen über Brainomixbesuchen Sie bitte http://www.brainomix.comInformationen zu Brainomix:Brainomix, ein Softwarehersteller im Bereich der medizinischenDiagnostik, ist 2010 aus der University of Oxford hervorgegangen undbeschäftigt sich mit der Verbesserung des Behandlungserfolgs vonPatienten mit neurologischen oder zerebrovaskulären Defiziten.Derzeit liegt der Schwerpunkt bei Brainomix auf akutem Schlaganfall.Brainomix entwickelt fortschrittliche medizinischeBildgebungssoftware auf Basis künstlicher Intelligenz, damit Ärztebei lebensrettenden Behandlungsentscheidungen Hilfestellung in derAuswahl der geeigneten Behandlung für den jeweiligenSchlaganfallpatienten erhalten.Pressekontakt:informationen:Ila Pearsonipearson@brainomix.com+44(0)1865-582-730Original-Content von: Brainomix, übermittelt durch news aktuell