Brainchip Holdings-Aktie: Zeichen der Schwäche?

Die Brainchip Holdigns-Aktie löste kürzlich einen wahren Hype an den Märkten aus. Allerorten malten die Anleger sich schon die wildesten Zukunftsaussichten aus und ließen darauf auch Taten in Form von rapide steigenden Kursen folgen. Seit Beginn des noch sehr jungen Jahres ging es um mehr als 75 Prozent in die Höhe.

Ausschlaggebend dafür ist unter anderem ein Deal mit dem US-Militär, welches ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung