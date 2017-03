BrainStorm verstärkt sein Management Team mit der Ernennung von Dr. Ralph Z. Kern, MHSc, zum Chief Operating Officer und Chief Medical Officer

Er verfügt über 10+ Jahre Erfahrung in der pharmazeutischenIndustrie; zu seinen bisherigen wissenschaftlichen Positionen zähltFacharzt für Neurologie am Mount Sinai Hospital, Toronto, Kanada.Hackensack, New Jersey, und Petach Tikvah, Israel (ots/PRNewswire)- BrainStorm Cell Therapeutics Inc. (NASDAQ: BCLI), ein führenderEntwickler von adulten Stammzellentechnologien für neurodegenerativeErkrankungen, gab heute die Ernennung von Dr. Ralph Z. Kern, MHSc,zum Chief Operating Officer und Chief Medical Officer mit Wirkung vom6. März 2017 bekannt. Er kommt von Biogen, wo der die Position einesSenior Vice President und Head of Worldwide Medical innehatte, zuBrainStorm Cell Therapeutics. Zu seinen bisherigen Aufgaben in derBranche zählen Head of Neuroscience Medical Unit von Novartis undGlobal Medical Director of Personalized Genetic Health von GenzymeCorporation."Wir sind stolz, dass Dr. Kern zu unserem Unternehmen kommt, dawir unser klinisches ALS-Programm weiterführen und uns auf den Startder Phase-III-Prüfung von NurOwn® vorbereiten", sagte Chaim Lebovits,President und Chief Executive Officer von BrainStorm CellTherapeutics. "Dr. Kern bringt eine einmalige Kombination ausProgrammmanagement- und medizinischer Erfahrung in Neurowissenschaftzu unserem Unternehmen, die er sich während seiner Tätigkeit alsFührungskraft bei Biogen, Novartis und Genzyme, ebenso wie alserfolgreicher Pädagoge und ALS-Patientenanwalt in seiner Tätigkeitals Direktor des Neurologieprogramms der Universität von Torontoangeeignet hat. Wir haben wirklich Glück, dass sich jemand seinesKalibers und mit seiner Erfahrung unserem Team anschließt.""Ich bin stolz, zu BrainStorm zu kommen und das Phase-III-Programmfür NurOwn vorantreiben zu können, um eine effektive Lösung fürALS-Patienten und ihre Familien zu finden", sagte Dr. Kern. "Ebensobin ich überzeugt, dass sich BrainStorm zum Weltmarktführer beiadulten Stammzellentherapien für neurodegenerative Erkrankungenentwickeln wird."Dr. Kern ist eine einflussreiche Führungspersönlichkeit, einKonsensfinder und ein strategischer Berater mit Erfahrung bei derUmwandlung von Wissenschaft in globale Lösungen für diePatientenbetreuung. Zuletzt war er Senior Vice President und Head ofWorldwide Medical von Biogen, wo er erheblich zum Ruf Biogens alsWeltmarktführer bei biopharmazeutischer Innovation beitrug. Er wardaran beteiligt, den therapeutischen Bereich des Unternehmens und diemedizinisch/wissenschaftlichen Strategien bei Alzheimer Krankheit,multipler Sklerose, spinaler Muskelatrophie, Parkinsons,Neurodegeneration und Hämophilie zu definieren.Von 2011 bis 2014 war Dr. Kern Vice President und Head ofNeuroscience Medical Unit von Novartis, wo er die Strategie, dasBudget und ein fortschrittliches medizinisch-kommerzielles Modell zurSteuerung der Neurowissenschaft entwickelte und leitete. Sein Teamsetzte den Strategieplan für Gilenya® um, das derzeit weltweit über150.000 Patienten verabreicht wird.Von 2006 bis 2011 war Dr. Kern Global Medical Director ofPersonalized Genetic Health von Genzyme Corporation (jetzt SanofiGenzyme), wo er die weltweiten medizinischen Angelegenheiten und diemedizinischen sowie wissenschaftlichen Aktivitäten für dasLebenszyklusmanagement von Morbus Fabry unterstütze. Von 2003 bis2006 war er Direktor des universitären Neurologieprogramms derUniversität von Toronto, wo er den Studienplan für diepostakademische Ausbildung in Neurologie und Bioethik in derNeurologie entwickelte, die Ausbildungsanforderungen an Studierendeund das Lehrpersonal definierte und bewertete, und sämtlicheAktivitäten des postakademischen wissenschaftlichen Programmsleitete.Zuvor war er Facharzt für Neurologie am Mount Sinai Hospital, woer eine zentrale Rolle bei der Identifizierung und Veröffentlichungder ersten wissenschaftlichen Beschreibung von Komplikationen deszentralen Nervensystems in Zusammenhang mit derWest-Nil-Virusepidemie im Jahr 2003 spielte. Von 1988 bis 2001 war erDirektor des EMG, EEG und Evoked Potential Laboratory am The CreditValley Hospital, wo er im Medicine Executive Committee saß, und alsHauptuntersuchungsleiter klinische Studien über Kopfschmerzen,Epilepsie und Schlaganfall unterstützte.Dr. Kern studierte im Grundstudiengang Neurophysiologie an derMcGill University, erlangte seinen Doktor in Medizin an der Queen'sUniversity, schloss seine postakademischen Studien in Neurologie undNeurophysiologie an der McGill University ab und erhielt seinenMaster in Gesundheitswissenschaften (MHSc in Gesundheitsverwaltung)an der Universität von Toronto.Über BrainStorm Cell Therapeutics Inc.BrainStorm Cell Therapeutics Inc. ist einBiotechnologieunternehmen, das sich mit der Entwicklung neuartigsteradulter Stammzelltherapien beschäftigt, die aus autologem Knochenmarkfür die Behandlung neurodegenerativer Erkrankungen gewonnen werden.Das Unternehmen hält die Rechte für die Entwicklung und Vermarktungseiner NurOwn-Technologie über eine weltweite Lizenzvereinbarung mitRamot, dem Technologietransferunternehmen der Universität von TelAviv. NurOwn wurde bisher in klinischen Studien in den VereinigtenStaaten und in Israel an ca. 75 Patienten mit ALS verabreicht. Ineiner, in den USA durchgeführten randomisierten, doppelblinden,placebokontrollierten klinischen Studie konnte ein klinischbedeutsamer Nutzen durch das höhere Ansprechen auf NurOwn imVergleich zu Placebos nachgewiesen werden. Weitere Informationenfinden Sie auf der Unternehmenswebsite www.brainstorm-cell.com.Safe-Harbor-ErklärungAussagen in dieser Bekanntmachung, die sich nicht auf historischeDaten und Informationen beziehen, sind "vorausschauende Aussagen",die Risiken und Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen könnten,dass die tatsächlichen Ergebnisse von BrainStorm Cell TherapeuticsInc. nennenswert von den, in vorausschauenden Aussagen gemachten oderimplizierten abweichen. Mit Begriffen und Phrasen, wie "können","sollten", "würden", "könnten", "werden", "erwarten","wahrscheinlich", "glauben", "planen", "schätzen", "vorhersagen","potenziell" und ähnlichen Begriffen und Phrasen ist beabsichtigt,diese vorausschauenden Aussagen zu identifizieren. Zu diesenpotenziellen Risiken und Ungewissheiten zählen, ohne sich darauf zubeschränken, Risiken in Zusammenhang mit der bisherigenGeschäftstätigkeit von BrainStorm, die Verlusthistorie, minimalesArbeitskapital, Abhängigkeit von seiner, an Ramot vergebenen Lizenz,die Fähigkeit, seine Technologie in angemessenem Umfang zu schützen,die Abhängigkeit von wichtigem Führungspersonal und seinenwissenschaftlichen Beratern, die Fähigkeit, erforderlicheregulatorische Zulassungen zu erhalten, und andere Faktoren, die indem von BrainStorm auf http://www.sec.gov eingereichten Jahresberichtauf Formular 10-K und in den Quartalsberichten auf Formular 10-Q ingrößerem Detail dargestellt werden. Diese Faktoren sollten sorgfältigberücksichtigt werden und Leser sollten sich nicht ungebührlich aufvorausschauende Aussagen von BrainStorm verlassen. Die in dieserPressemitteilung enthaltenen, vorausschauenden Aussagen stützen sichauf Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen des Managements zumZeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Wirübernehmen keinerlei Verpflichtung, vorausschauende Aussagen zuaktualisieren, um tatsächliche Ergebnisse oder Annahmenwiederzugeben, falls Änderungen an den Umständen oder denÜberzeugungen, Erwartungen oder Meinungen des Managements eintreten,es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Obwohl wir glauben,dass die Erwartungen, die diese vorausschauenden Aussagenwiderspiegeln, angemessen sind, können wir nicht garantieren, dasskünftige Ergebnisse, Aktivitätsniveaus, die Leistung oder Erfolgeauch tatsächlich eintreten.Gilenya® ist ein registriertes Warenzeichen von Novartis.Pressekontakt:PERSONENMedien:Uri Yablonka,Brainstorm Cell Therapeutics Inc.Telefon: +1 (646) 666-3188uri@brainstorm-cell.comInvestoren:Michael RiceLifeSci Advisors, LLCTelefon: +1 646-597-6979mrice@lifesciadvisors.comLogo - http://mma.prnewswire.com/media/150511/brainstorm_cell_therapeutics_inc_logo.jpgOriginal-Content von: BrainStorm Cell Therapeutics Inc., übermittelt durch news aktuell