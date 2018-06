Webcast und Telefonkonferenz heute um 8.30 Uhr US-OstküstenzeitNew York und Petach Tikva, Israel (ots/PRNewswire) - BrainStormCell Therapeutics Inc. (NASDAQ: BCLI), ein führender Entwickler vonadulten Stammzellentechnologien für neurodegenerative Erkrankungen,teilte heute mit, dass das Unternehmen nach einer sorgfältigenBewertung des neu in Kraft getretenen Gesetzes "Right to Try" (RTTAct; deutsch: "Recht auf Versuch") seine Zelltherapie NurOwn® derzeitnicht im Rahmen dieses Gesetzes zur Verfügung stellen werde. DasUnternehmen konzentriert sich weiter auf die Bestrebungen, dielaufende Phase-3-Studie von NurOwn® so schnell wie möglich zumAbschluss zu bringen, mit dem Ziel, eine sinnvolle Behandlungsoptionfür Patienten mit amyotrophischer Lateralsklerose (ALS) verfügbar zumachen.Brainstorm hat die ethischen, rechtlichen und praktischen Aspekteder neu verabschiedeten RTT-Gesetzgebung sorgfältig und im Einzelnengeprüft und ebenfalls detaillierte Rückmeldungen von Patienten,Medizinern sowie regulatorischen Sachverständigen und Juristenerhalten. Das Unternehmen hat ein ethisches und praktischesRahmenwerk mit vier Schlüsselkomponenten aufgebaut, die erfülltwerden müssen, damit NurOwn® für ALS-Patienten gemäß desRTT-Verfahrens bereitgestellt werden kann. Die vier Komponenten sind:Bereitstellung der Therapie für eine begrenzte Anzahl von Patientenin Einrichtungen mit Erfahrung bei klinischen Studien, umabzusichern, dass die notwendige Fachkompetenz und dieVersorgungssysteme vorhanden sind, damit die Therapie sicher undeffektiv durchgeführt werden kann; es muss gewährleistet sein, dassdie Patienten vollständig über den Nutzen und die Risiken der zuprüfenden Therapie aufgeklärt sind; Begrenzung der Aufnahme vonPatienten, die nicht die Aufnahmekriterien der klinischen Studie derPhase 3 erfüllen, damit das RTT-Verfahren die klinische Studie nichtnegativ beeinflusst; und schließlich die Mittelbeschaffung mithilfealternativer Finanzierungslösungen für Patienten, die die hohenKosten der regenerativen medizinischen Zelltherapien nicht aufbringenkönnen. Das Unternehmen hat praktische Lösungen für alle Komponentengefunden, mit Ausnahme der Finanzierungsfrage, und ist infolgedessennicht in der Lage, die Bereitstellung von NurOwn® im Rahmen desRTT-Verfahrens zu verwirklichen, bis alle Komponenten vollständigumgesetzt werden können."Uns ist die Dringlichkeit und die Verantwortung bewusst, damiteine ethische, verständnisvolle und sinnvolle praktische Antwort aufdie Nachfrage nach NurOwn® geschaffen werden kann, und wir haben unsunermüdlich gemeinsam mit Patienten und anderen Beteiligten dafüreingesetzt, eine Lösung zu finden", sagte Chaim Lebovits, Präsidentund CEO von BrainStorm. "Da wir keine praktische Finanzierungslösungermitteln konnten, sind wir leider nicht in der Lage, derzeit einenZugang zu NurOwn® im Rahmen von RTT bereitzustellen."Webcast und Telefonkonferenz, Dienstag, den 26. Juni 2018 um 8:30 UhrUS-OstküstenzeitGebührenfrei in den USA: 888-668-9141Investoren Israel: 03-9180609Webcast-Link:https://bit.ly/2ts9M3IInformationen zu BrainStorm Cell Therapeutics Inc.BrainStorm Cell Therapeutics Inc. ist einBiotechnologieunternehmen, das sich mit der Entwicklung neuartigsteradulter Stammzelltherapien beschäftigt, die aus autologem Knochenmarkfür die Behandlung neurodegenerativer Erkrankungen gewonnen werden.Das Unternehmen hält die Rechte für die Entwicklung und Vermarktungseiner NurOwn®-Technologie über eine exklusive, weltweiteLizenzvereinbarung mit Ramot, dem Unternehmen für Technologietransferder Universität von Tel Aviv. NurOwn wurde bisher in klinischenStudien in den Vereinigten Staaten und in Israel an ca. 75 Patientenmit ALS verabreicht. In einer in den USA durchgeführten,randomisierten, doppelblinden, Placebo-kontrollierten klinischenStudie konnte ein klinisch bedeutsamer Nutzen durch das höhereAnsprechen auf NurOwn im Vergleich zu Placebos nachgewiesen werden.Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebsite unterwww.brainstorm-cell.com.Safe-Harbor-ErklärungAussagen in dieser Bekanntmachung, die sich nicht auf historischeDaten und Informationen beziehen, sind "vorausschauende Aussagen",die Risiken und Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen könnten,dass die tatsächlichen Ergebnisse von BrainStorm Cell TherapeuticsInc. nennenswert von jenen, in vorausschauenden Aussagen gemachtenoder implizierten abweichen. Mit Begriffen und Formulierungen wie"können", "sollten", "würden", "könnten", "werden", "erwarten","wahrscheinlich", "glauben", "planen", "schätzen", "vorhersagen","potenziell" und ähnlichen Begriffen und Formulierungen istbeabsichtigt, diese vorausschauenden Aussagen zu identifizieren. Zuden oben genannten potenziellen Risiken und Ungewissheiten zählen,ohne sich darauf zu beschränken, Risiken im Zusammenhang mit derbegrenzten Dauer der bisherigen Geschäftstätigkeit von BrainStorm,die Verlusthistorie, minimales Arbeitskapital, Abhängigkeit von dervergebenen Lizenz des Unternehmens im Hinblick auf die Technologievon Ramot, die Fähigkeit, die unternehmenseigene Technologie inangemessenem Umfang zu schützen, die Abhängigkeit von wichtigemFührungspersonal und wissenschaftlichen Beratern, die Fähigkeit,erforderliche regulatorische Zulassungen zu erhalten, und andereFaktoren, die in dem von BrainStorm auf http://www.sec.goveingereichten Jahresbericht auf Formular 10-K und in denQuartalsberichten auf Formular 10-Q in größerem Detail dargestelltwerden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden undLeser sollten sich nicht ungebührlich auf vorausschauende Aussagenvon BrainStorm verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen,vorausschauenden Aussagen stützen sich auf Überzeugungen, Erwartungenund Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichungdieser Pressemitteilung. Wir übernehmen keinerlei Verpflichtung,vorausschauende Aussagen zu aktualisieren, um tatsächliche Ergebnisseoder Annahmen wiederzugeben, falls Änderungen an den Umständen oderden Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen des Managementseintreten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. 