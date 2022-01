BrainChip Holdings-Aktie: Das war absehbar!

Wie gewonnen, so zerronnen – eine alte Lebensweisheit, die (leider) auch sehr häufig auf das Börsengeschehen zutrifft, vor allem auf junge Tech-Aktien. Ein gutes Beispiel dafür war die Kursentwicklung der BrainChip Holdings-Aktie in den letzten Tagen. Nachdem der Kurs des Herstellers neuromorpher Prozessoren innerhalb von zwei Wochen von 0,45 auf 1,57 Euro in die Höhe schoss, folgte der freie Fall. In ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung