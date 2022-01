BrainChip Holdings-Aktie: Up and up!

Die BrainChip Holdings-Aktie ist seit rund drei Monaten im Höhenrausch. Kaum eine Woche vergeht ohne einen neuen Kurshöchststand. So gut die Aktie des Entwicklers neuromorpher Prozessoren das vergangene Jahr beendete, so fulminant war der Start ins neue Börsenjahr. Seit dem ersten Handelstag 2022 liegt die BrainChip Holdings-Aktie bereits mit fast 50 Prozent im Plus. Was steckt hinter diesem außergewöhnlichen Kursfeuerwerk?

Was macht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!