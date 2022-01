BrainChip Holdings-Aktie: Unerforschlich

Wird hier nur die nächste Kuh durch das Dorf getrieben? Ein neuer Hype, der genauso schnell wieder in sich zusammenbricht wie er gekommen ist? Immerhin konnte diese Handelswoche die BrainChip Holding-Aktie an der Australian Stock Exchange am Montag 6 Prozent, sodann am Dienstag knapp 5 Prozent sowie am Mittwoch über 10 Prozent zulegen.

Am Donnerstag ging es weiter mit fantastischen 17,65 Prozent ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung