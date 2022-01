BrainChip Holdings-Aktie: Starkes Wachstum!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

In den vergangenen drei Monaten erzielte der Konzern ein starkes Wachstum seiner Bar-Einnahmen. Dies zeigte auch der Chart der BrainChip Holdings-Aktie an. Die Einnahmen von Kunden beliefen sich auf 1,1 Millionen US-Dollar, ein Plus von 83 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Dies konnte BrainChip Holdings allerdings nicht davon abhalten, in den drei Monaten Auszahlungen von 3,4 Millionen US-Dollar zu verzeichnen. Dies ist ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung