BrainChip Holdings-Aktie: Ein Lotto-Sechser mit Superzahl?

Aktionäre von BrainChip Holdings haben unruhige Tage und Nächte hinter sich. Die BrainChip Holdings-Aktie unterliegt gegenwärtig sehr hohen Kursschwankungen. Kaum ein Tag vergeht, an dem die Aktie des Chipentwicklers mit weniger als fünf Prozent auf und ab springt. Was macht das Papier so volatil?

Patente als Existenzberechtigung?

Die Antwort auf diese Frage ist recht einfach: Die unsichere Zukunftsperspektive. Anleger tun sich bei einem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung