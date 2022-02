BrainChip Holdings-Aktie: Land unter!

Dieses Ungemach dürfte nicht nur in einem erneuten Test des 50-Tagedurchschnitts bestehen. Er ist in der Zwischenzeit bis auf 0,774 Euro angestiegen und könnte in Kürze erreicht werden. Wesentlich gefährlicher ist für die Bullen, dass sich durch die Schwäche der letzten Tage andeutet, dass seit dem Hoch vom 19. Januar bei 1,68 Euro eine zumindest dreiteilige ABC-Korrektur gestartet worden sein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung