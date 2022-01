BrainChip Holdings-Aktie: Krach!

BrainChip Holdings ist auch am Donnerstag noch einmal gen Süden geschickt worden. Die Aktie musste mit einem Abschlag in Höhe von fast -3 % den jüngst eingeschlagenen Höhenflug fast schon wieder beenden. Die Notierungen sind innerhalb von einer Woche sagenhaft nach unten gestürzt. Was passiert nun?

BrainChip Holdings: Krachend nach unten?

Die Aktie verlor innerhalb von fünf Tagen immerhin deutliche – 40 %! ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung