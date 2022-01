BrainChip Holdings-Aktie: Gewinne mitnehmen nicht vergessen!

Mit aktuell 1,00 EUR befindet sich die BrainChip Holdings-Aktie in einer exponentiell steigenden Aufwärtsbewegung. Immerhin konnte der Titel in den letzten wenigen Monaten in der Spitze mehr als 300 % gutmachen. Aus dieser Sicht heraus bietet es sich natürlich auch mal an, Gewinne mitzunehmen. Wie heißt doch die alte Börsenweisheit – von Gewinnmitnahmen ist noch niemand arm geworden!

Oszillatoren zeigen überkaufte Situation