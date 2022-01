BrainChip Holdings-Aktie: Es geht weiter

Am Montag noch eine kleine Pause in der BrainChip-Aktie. Der Wert trat auf der Stelle und beschloss den Wochenauftakt bei 0,905 Euro. Am Dienstag hingegen eine Preisexplosion aufwärts mit steigenden Kursen bis 1,254 Euro. Diese starke Aufwärtsbewegung setzt sich heute am Mittwoch bis zum Mittag mit einen Aufschlag von über 25 Prozent auf 1,589 Euro fort. Der Wert hat so innerhalb ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



