BrainChip Holdings-Aktie: Die Bullen machen wieder ordentlich Druck

Der kräftige Anstieg des heutigen Tags deutet an, dass die im Anschluss an das Hoch vom 19. Januar bei 1,68 Euro gestartete Korrektur am 25. Januar auf einem Tief bei 0,73 Euro zum Abschluss gekommen sein könnte, denn seitdem läuft eine neue dynamische Aufwärtsbewegung. Sie wird heute mit einem Gap zwischen 0,94 und 1,02 Euro fortgesetzt.