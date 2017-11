Brände richten sich nicht nach Gesetzen oder dem Kalender (FOTO)

Berlin (ots) -Bis zum 31. Dezember 2018 müssen auch bestehende Wohnungen inThüringen mit Rauchmeldern ausgestattet sein. Für Neu- und Umbautengilt die Rauchmelderpflicht bereits seit dem 29. Februar 2008, alsofast zehn Jahre. Die Initiative "Rauchmelder retten Leben" appelliertan alle Wohneigentümer, die ihren Wohnraum noch nicht ausgestattethaben, nicht bis zum Ende der Übergangsfrist zu warten, sondernsobald wie möglich sämtliche Wohngebäude mit Rauchmeldernauszustatten. Das gilt für selbstgenutzte ebenso wie für vermieteteImmobilien.Richtige Wartung zwingend erforderlich!"Wenn es brennt, ist es leider zu spät. Wohneigentümer inThüringen sollten deshalb nicht bis zur letzten Minute warten.Installieren Sie jetzt Rauchmelder in Ihren eigenen vier Wänden undin Ihren vermieteten Wohnungen und schützen Sie schnellstmöglich dasLeben Ihrer Familie, Nachbarn und Mieter", empfiehlt ChristianRudolph, Vorsitzender der Initiative "Rauchmelder retten Leben" undergänzt: "Noch immer stirbt in Deutschland jeden Tag durchschnittlichein Mensch an den Folgen eines Brandes. Rauchwarnmelder hätten siewarnen können." Neben der Installation ist auch die richtige Wartungzwingend erforderlich. Auch hier ist der Eigentümer in der Pflicht.Die von ihm installierten Rauchmelder müssen entsprechend denHerstellerangaben, mindestens jedoch einmal jährlich, auf ihreFunktionsfähigkeit überprüft und ggf. gewartet werden, um sodie Betriebsbereitschaft der Melder sicherzustellen.Wo und wie müssen Rauchmelder installiert werden?Laut Bauordnung müssen in Thüringen alle Kinder- und Schlafzimmersowie angrenzende Flure, über die Rettungswege ins Treppenhaus oderFreie führen, mit mindestens einem Rauchmelder ausgestattet sein. InEinfamilienhäusern mit einem offenen Treppenraum gilt dieser auch alsFluchtweg und muss mit mindestens einem Melder am höchsten Punktausgestattet werden. Weitere Geräte sollten idealerweise inAufenthaltsräumen wie im Wohnzimmer angebracht werden, da hier durchviele elektrische Geräte die Brandgefahr besonders groß ist.Rauchmelder müssen immer laut Bedienungsanleitung und mit demMontagematerial befestigt werden, das der Verpackung beigefügt ist.Dabei sollten sie möglichst immer in der Mitte der Zimmerdecke, abermindestens 50 Zentimeter entfernt von Wänden, Lampen, Balken oderUnterzügen angebracht werden.Worauf Verbraucher beim Kauf von Rauchmeldern achten solltenGesetzlich vorgeschrieben für Rauchmelder sind das CE-Kennzeichenund die DIN-Angabe EN 14604. "Dieser Mindeststandard sagt aber nichtsüber die Qualität aus," erklärt Christian Rudolph und ergänzt: "FürVerbraucher ist der Qualitätsunterschied von außen schwer erkennbar.Wer auf Nummer sicher gehen will und Wert auf zuverlässige Qualitätlegt, sollte sich daher für Q-Rauchwarnmelder entscheiden." Auch dieStiftung Warentest rät vom Kauf günstiger Rauchwarnmelder mitaustauschbaren Batterien ab. Rauchmelder mit dem Qualitätszeichen "Q"sind verlässlicher, robuster sowie komfortabler durch diefesteingebaute 10-Jahres-Batterie und sorgen für wenigerFalschalarme.Pressefotos und Statistiken unter:www.rauchmelder-lebensretter.de/pressePressekontakt:Forum Brandrauchprävention e.V."Rauchmelder retten Leben"Frau Claudia GroetschelTel.: 030/44 02 01 30E-Mail: redaktion@rauchmelder-lebensretter.deOriginal-Content von: Rauchmelder retten Leben, übermittelt durch news aktuell