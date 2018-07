Braemar Shipping Services: Aktienanalyse vom 13.07.2018

An der Heimatbörse Xetra London notiert Braemar Shipping Services per 12.07.2018 bei 274,5 GBP. Braemar Shipping Services zählt zu "Marine Häfen und Dienstleistungen".

Die Aussichten für Braemar Shipping Services haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Braemar Shipping Services verläuft aktuell bei 275,63 GBP. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Hold", insofern der Aktienkurs selbst bei 274,5 GBP aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -0,41 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 274,11 GBP angenommen. Dies wiederum entspricht für die Braemar Shipping Services-Aktie der aktuellen Differenz von +0,14 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrials") liegt Braemar Shipping Services mit einer Rendite von -3,7 Prozent mehr als 7 Prozent darunter. Die "Transportation & Logistics"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 6,82 Prozent. Auch hier liegt Braemar Shipping Services mit 10,52 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv gegenüber der Aktie eingestellt. Während die Stimmung an zwei Tagen im positiven Bereich lag, gab es keine negative Diskussion. Die Anleger waren an zwei Tagen größtenteils neutral eingestellt. Die jüngste Kommunikation (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über Braemar Shipping Services dreht sich ebenfalls hauptsächlich um positive Themen. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Buy"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Buy"-Rating festhalten.