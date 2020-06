BradyGeht es endlich los, ?

Am 18.06.2020, 03:40 Uhr notiert die Aktie Brady an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 49.22 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Kommerzielles Drucken".

Die Aussichten für Brady haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Brady investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,82 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,54 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Brady wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An sechs Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Brady auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Brady-Aktie ein Durchschnitt von 51,38 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 49,22 USD (-4,2 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 46,04 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+6,91 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Brady ergibt, die Aktie erhält eine "Buy"-Bewertung. Brady erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.