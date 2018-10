Wiesbaden (ots) - Bereits auf dem Filmfestival in Venedig hat ASTAR IS BORN (Start: 4. Oktober), in dem eine junge Frau von einemRockstar, der sich aufgrund seiner Alkoholsucht im Abwärtsstrudelbefindet, entdeckt und gefördert wird, Kritiker und Publikumgleichermaßen begeistert. Dabei handelt es sich bei dem bewegendenMusik- und Liebesdrama nicht nur um das Remake einesHollywoodklassikers, sondern auch um das Regiedebüt des SchauspielersBradley Cooper sowie das Kinodebüt der gefeierten Pop-Künstlerin LadyGaga. Die fünfköpfige Expertenrunde der FBW vergibt das höchstePrädikat "besonders wertvoll". In ihrem Gutachten schreibt sie: "Mitdem Film gelingt Bradley Cooper das Kunststück, ein Märchen mit einergroßer Tragödie, einen Musik- mit einem Beziehungsdrama, einenungeschönt realistischen Blick mit der ganzen Kraft einer fiktionalenGeschichte zusammen zu bringen und daraus einen Film zu formen, dermitreißt und begeistert, der emotional berührt und dennoch zumNachdenken anregt."Mehr dazu unter:https://www.fbw-filmbewertung.com/film/a_star_is_bornBereits am Tag der deutschen Einheit startet WERK OHNE AUTOR(Start: 3. Oktober) von Florian Henckel von Donnersmarck in denKinos. Der Film erzählt die Geschichte eines jungen aufstrebendenKünstlers, der sein persönliches Trauma der NS-Zeit als Inspirationnutzt. Und damit zu seinem eigenen künstlerischen Ich findet. DerFilm ist frei angelehnt an die Biographie des Künstlers GerhardRichter und wird für Deutschland in das Oscar-Rennen gehen. "FlorianHenckel von Donnersmarck inszeniert stilsicher und ohne Brüche,emotional und doch ohne falsches Pathos. Ein großes Lob verdient diegute Kameraführung, das perfekte Szenenbild und die hervorragendeAusstattung bis ins Detail. Die begleitende Musik wurde mitklassischen wie auch zeitgenössischen Themen dramaturgisch bestensden jeweiligen Szenen angepasst. Eindrucksvoll und bis in diekleinsten Rollen hinein ist die Besetzung des Films. Herausragenddabei Tom Schilling wie auch Paula Beer als Liebespaar. Und SebastianKoch gelingt hier im Gegensatz zum zerbrechlichen Stasi-Opfer in DASLEBEN DER ANDEREN eine ganz andere bestechende Variante seinesschauspielerischen Könnens." Die unabhängige Jury vergibt dasPrädikat "besonders wertvoll".Mehr dazu unter:https://www.fbw-filmbewertung.com/film/werk_ohne_autorDas neue Animationsabenteuer aus dem Hause Warner Animation,SMALLFOOT - EIN EISIGARTIGES ABENTEUER (Start: 11. Oktober) erzähltdie Geschichte des jungen Yetis Migo, der in den eisigen Höhen desHimalaya auf einen "Smallfoot", also einen Menschen, trifft - obwohler sein Leben lang geglaubt hat, dass es diese Spezies inWirklichkeit gar nicht gibt. Für die Jury der FBW ist SMALLFOOT ein"handwerklich perfekter Film, der intelligente und spannendeUnterhaltung für die gesamte Familie bietet". Alle Figuren, so dieJury weiter, "sind mit viel Liebe gezeichnet und machen einejederzeit nachvollziehbare Entwicklung durch. Keiner wird verurteilt,sondern letztlich angenommen wie er ist." Darüber hinaus lobt dieJury auch die gelungene Synchronisation der witzigen Dialoge undzeichnet den "mitreißenden Family-Entertainment-Film" mit demhöchsten Prädikat "besonders wertvoll" aus. Und auch die FBW-JugendFilmjury empfiehlt den Film für Kinder ab 6 Jahren mit vier Sternen.In ihrer Begründung hebt auch sie die gelungene Synchronisation sowie"die schöne Umsetzung des Yeti-Dorfs und die wirklich lustigeKommunikation zwischen Mensch und Yeti" hervor.Mehr dazu unter: https://www.fbw-filmbewertung.com/film/smallfoot_ein_eisigartiges_abenteuer https://www.jugend-filmjury.com/film/smallfoot_ein_eisigartiges_abenteuerMehr Informationen zu aktuellen und kommenden FBW-Empfehlungenunter www.fbw-filmbewertung.com. Die Deutsche Film- undMedienbewertung (FBW) zeichnet herausragende Filme mit den Prädikatenwertvoll und besonders wertvoll aus. Über die Auszeichnungenentscheiden unabhängige Jurys mit jeweils fünf Gutachtern aus einemPool aus 85 Experten aus ganz Deutschland. Die FBW bewertet die Filmeinnerhalb ihres jeweiligen Genres.Die FBW-Jugend Filmjurys sind mit Schülerinnen und Schülernbesetzt. Sie sind an insgesamt neun Standorten in Deutschlandetabliert und sichten vor Kinostart das Filmprogramm für5-14-jährige. Seit neuestem mit einem Standort auch in Berlin undjetzt auch mit Empfehlungen in der Kategorie "14+". MehrInformationen unter www.jugend-filmjury.com.Pressekontakt:Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)Schloss Biebrich Rheingaustraße 14065203 WiesbadenTel: 0611/ 96 60 04 -18Fax: 0611/ 96 60 04 -11info@fbw-filmbewertung.comwww.fbw-filmbewertung.comOriginal-Content von: Deutsche Film- und Medienbewertung, übermittelt durch news aktuell