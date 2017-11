Unterföhring (ots) -Altmeister Clint Eastwood verfilmte mit unglaublichen 84 Jahrendas Leben des legendären Navy-Seals-Scharfschützen Chris Kyle. DieStrapazen lohnten sich: Einerseits wurde das mit FrauenschwarmBradley Cooper besetzte Drama zu einer von Eastwoods meistgelobtenArbeiten. Andererseits dürfte es das Hollywood-Urgestein gefreuthaben, dass er mit "American Sniper" den kommerziell erfolgreichstenKriegsfilm aller Zeiten schuf ... ProSieben zeigt "American Sniper"am Sonntag, 3. Dezember 2017, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV."In einer weiteren, couragierten Performance, die leicht als reineAlibi-Ehefrau hätte enden können, zeichnet SIENNA MILLER ihre TayaKyle mit Humor und Stolz aus. Durch ihre klaren Augen sehen wir dieErosion von Chris Kyles Seelenleben. 'Deine Hände sind anders,' sagtsie zu ihm, während sie sorgenvoll die fremde Gestalt aufHeimaturlaub betrachtet. Sie ist ein zentrales Element, der emotionalverfügbare Gegenpol zu dem unergründlichen Chris Kyle. Auf eine Artwird der Film so zu einer Romanze unter Feuer."IAN NATHAN, EMPIRE MAGAZINE, PRÄDIKAT: "EXCELLENT!"Fakten:* Erfolgreichster Scharfschütze: Chris Kyle (1974-2013) gilt mitüber 150 bestätigten Kills als der erfolgreichste Scharfschütze inder Geschichte der US-Streitkräfte. Er absolvierte freiwillig viermehrmonatige Einsatzzeiten ("Tour of Duty") im Irak. Während ihn dieeigenen Truppen als "Legend" verehrten, setzten seine Gegner einKopfgeld von 80.000 Dollar auf ihn aus. Nach seiner Rückkehr in dieUSA litt der neben unzähligen anderen Auszeichnungen mit dem SilverStar dekorierte Veteran an einer posttraumatischen Belastungsstörung.Kyle wirkte noch aktiv an der Vorproduktion von "American Sniper"mit, bevor er im Februar 2013 von einem psychisch gestörten Ex-Marineerschossen wurde.* Erfolgreichster Kriegsfilm: Mit 350 Millionen US-DollarEinspielergebnis war "American Sniper" im Jahr 2014 dererfolgreichste Film in den USA. Darüber hinaus ist das Werk jedochmit 547 Millionen Dollar weltweitem Boxoffice auch der erfolgreichsteKriegsfilm aller Zeiten - Eastwood stieß damit Steven Spielbergs"Saving Private Ryan" vom Thron. Ironie: Ursprünglich wollteSpielberg den Stoff verfilmen, der Meister sprang jedoch wegeninhaltlicher Differenzen ab.* Schwerer Job für Bradley Cooper: Hollywoods Frauenschwarm ist in"American Sniper" kaum wiederzuerkennen, weil er sich für die Rolleca. 20 Kilogramm Muskeln antrainiert hatte. Nachdem er im Vorfelddafür mehrere Monate hartes Training absolviert hatte, konnte er soin einer Szene tatsächlich über 200 Kilogramm Gewichte heben.Außerdem war es Cooper, der als Erster die Rechte an Chris KylesAutobiografie sicherte, um die Verfilmung zu produzieren.Inhalt: Erschüttert über Al-Qaida-Attentate auf US-Botschaften inAfrika, meldet sich der texanische Rodeo-Reiter Chris Kyle (BradleyCooper) Ende der Neunzigerjahre freiwillig zum Dienst bei derElitetruppe Navy Seals. Der überzeugte Patriot wird nach denAnschlägen auf das World Trade Center in den Irak abkommandiert, umals Scharfschütze an der militärischen Zerschlagung vonislamistischen Terrorzellen teilzunehmen. Schnell erwirbt sich dernervenstarke Hüne einen legendären Ruf - kein anderer Sniper schaltetso viele Gegner aus wie er. Allerdings fordert der Kriegseinsatzeinen hohen Tribut: Chris fällt es nach jedem Einsatz schwerer, denWeg zurück zur Normalität seines Familienlebens mit seiner Frau Taya(Sienna Miller) zu finden ..."American Sniper" (OT: "American Sniper") Am Sonntag, 3. Dezember2017, um 20:15 Uhr Zum ersten Mal im Free-TV USA, 2014 Genre:Action/Drama Regie: Clint EastwoodPressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Peter EschKommunikation/PR Senior Redakteur / Stellv. Vice President UnitFiction Medienallee 7 · D-85774 Unterföhring Tel. +49 (89) 9507-1177Peter.Esch@ProSiebenSat1.com www.ProSiebenSat1.comBildredaktion:Kira MindermannTel. +49 [89] 9507-7299 Kira.Mindermann@ProSiebenSat1.comGeschäftsführung: Wolfgang Link (Vorsitzender), Katja Hofem, Dr.Oliver Merz Firmensitz: Unterföhring HRB 168016 AG München USt-IdNr.DE256569591 St.-Nr. 143/314/40230Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell