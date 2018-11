Bradesco - Ergebnisse für das 3. Quartal 2018

Sao Paulo (ots/PRNewswire) -1. Der wiederkehrende Nettogewinn im 3. Quartal betrug 5,471Milliarden BRL (ein Anstieg von 6 % gegenüber dem Vorquartal und 13,7% gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres), was 3,08 BRL jeAktie mit aufgelaufener Rentabilität des Eigenkapitals fürStammaktionäre im Jahr von 19 % entspricht.2. Das Betriebsergebnis im 3. Quartal betrug 8,427 Milliarden BRL(ein Anstieg von 3,5 % gegenüber dem Vorquartal und 24,8 % gegenüberdem gleichen Quartal des Vorjahres).3. Quellen: Der wiederkehrende Nettogewinn des Quartals bestehtaus 4,01 Milliarden BRL aus Finanzaktivitäten (73,3 % derGesamtsumme) sowie 1,46 Milliarden BRL aus Versicherungs-,Altersvorsorge- und Capitalization-Bond-Geschäften (26,7 % derGesamtsumme).4. Für die Gesamtaktiva wurde im September 2018 ein Saldo von1,356 Billionen BRL verzeichnet, ein Wachstum von 3,9 % im Vergleichzum letzten Quartal. Die durchschnittliche Rentabilität derGesamtaktiva betrug 1,6 %.5. Der erweiterte Kreditbestand erreichte im September 2018523,431 Milliarden BRL, was einem Wachstum von 1,6 % gegenüber demVorquartal entspricht sowie 7,5 % im Vergleich zum gleichen Quartaldes Vorjahres6. Die Säumnisquote über 90 Tage belief sich im 3. Quartal auf 3,6%, eine beachtliche Performance im Vergleich zum Vorquartal, und 7,5% im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres, was eine relevanteReduzierung der Kreditvorsorgeaufwendungen ermöglicht: 23,3 % imVergleich zum Vorjahreszeitraum.7. Die Erträge aus Kommissionen und Gebühren sanken im Vergleichzum 2. Quartal um 0,6 % und stiegen im Vergleich zum 3. Quartal 2017um 3,2 %, was die positive Performance in fast allenGeschäftsbereichen unterstreicht.8. Die Personalausgaben betrugen im ersten Halbjahr insgesamt5,006 Milliarden BRL, ein Anstieg von 3,6 % gegenüber demVorjahreszeitraum. Der Verwaltungsaufwand betrug insgesamt 5,093Milliarden BRL, ein leichter Anstieg von 1,3 % gegenüber dem 3.Quartal 2017.9. Der verwaltete Vermögenswert belief sich auf 2,089 BillionenBRL, eine Steigerung von 4,9 % im Vergleich zum September 2017.10. Das Eigenkapitals für Stammaktionäre belief sich im September2018 auf 115,670 Milliarden BRL, eine Steigerung von 4,9 % imVergleich zum September 2017.Die vollständigen Finanzberichte sind auf der Website von Bradescoin der Rubrik Investor Relations erhältlich: bradesco.com.br/ir-en.Pressekontakt:WEITERE INFORMATIONEN: Rubrik Investor RelationsTel.: +55 (11)2194-0922E-Mail: investors@bradesco.com.brOriginal-Content von: Banco Bradesco S.A., übermittelt durch news aktuell