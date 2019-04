Bradesco - Ergebnis des 1. Quartals 2019

Sao Paulo (ots/PRNewswire) - Die wichtigsten Kennzahlen vonBradesco (BM&FBovespa: BBDC3; BBDC4, NYSE: BBD) werden imNachfolgenden vorgestellt:1. Das bereinigte Nettoergebnis des 1. Quartals belief sich auf6,2 Milliarden R$, was im Vergleich zum vorherigen Quartal einenAnstieg von 7 % und von 22,3 % verglichen mit dem Vorjahresquartaldarstellt, wobei der Aktienwert im Quartal bei 2,83 R$ pro Aktie miteiner aufgelaufen Rentabilität von 20,5 % verglichen mit demEigenkapital liegt.2. Das Betriebsergebnis im 1. Quartal belief sich auf 8,9Milliarden R$, was im Vergleich zum vorherigen Quartal einen Anstiegvon 3,1 % und verglichen mit dem Vorjahresquartal einen Anstieg von15,6 % darstellt.3. Die Nettoeinnahmen von Bradesco Seguros beliefen sich im 1.Quartal auf 1,8 Milliarden R$, was im Vergleich zum vorherigenQuartal einen Anstieg von 1,8 % und verglichen mit demVorjahresquartal einen Anstieg von 16,1 % darstellt. DieSchadensquote erreichte 68,5 %, was im Vergleich zum vorherigenQuartal eine Verbesserung von 190 bps darstellt und die kombinierteSchaden-/Kostenquote erreichte einen Wert von 80,3 %, was verglichenmit dem vorherigen Quartal eine Steigerung von 50 bps bedeutet.4. Das Gesamtvermögen im März 2019 belief sich auf ein Rekordhochvon 1,388 Billionen R$, was im Vergleich mit dem vorherigen Quartaleinen Anstieg von 0,2 % darstellt. Die durchschnittliche Rendite lagbei 1,8 %.5. Das erweitere Kreditportfolio im März 2019 erreichte einenBetrag von 548,3 Milliarden R$, was im Quartalsvergleich einenAnstieg von 3,1 % und im Jahresvergleich einen Anstieg von 12,7 %darstellt.6. Der Nettozinsertrag belief sich auf 14,1 Milliarden R$, was imVergleich zum vorherigen Quartal einen Anstieg von 4,2 % undverglichen mit dem Vorjahresquartal einen Rückgang von 4,7 %darstellt.7. Im 1. Quartal wurde durch den Zahlungsverzug von 90 Tagen miteinem Wert von 3,3 % eine Verbesserung von 20 bps im Vergleich zumvorherigen Quartal und von 110 bps verglichen mit dem gleichenVorjahreszeitraum erzielt, wodurch die entsprechendenKreditrückstellungsausgaben verglichen mit dem gleichenVorjahreszeitraum um 8,4 % verringert werden konnten.8. Die Gebühren- und Provisionseinahmen verzeichneten imJahresvergleich einen Anstieg von 2,4 % und einen Rückgang von 4,3 %verglichen mit dem vorherigen Quartal.9. Das verwaltete Vermögen erreichte einen Wert von 2,205Billionen R$, was einen Anstieg von 1,1 % verglichen mit demvorherigen Quartal und von 8,1 % verglichen mit dem 1. Quartal 2018bedeutet.10. Im März 2019 belief sich das Eigenkapital auf insgesamt126,674 Milliarden R$, was im Vergleich zum vorherigen Quartal einenAnstieg von 4,6 % und verglichen mit März 2018 ein Wachstum von 11,3% darstellt.11. Die Kernkapitalquote betrug im März 2019 14,4 %, was imVergleich zum vorherigen Quartal eine Steigerung von 70 bpsdarstellt.Die Pressemitteilung zum Abschluss, der Bericht über dieWirtschafts- und Finanzanalyse und der vollständige Jahresabschlusssind auf der Website bradesco.com.br/ir-en für Anlegerbeziehungenverfügbar.Pressekontakt:Abteilung für AnlegerbeziehungenTel.: +55 (11) 2194-0922E-Mail: investors@bradesco.com.brOriginal-Content von: Banco Bradesco S.A., übermittelt durch news aktuell